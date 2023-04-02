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Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи - РИА Новости, 02.04.2023
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14:32 02.04.2023 (обновлено: 15:42 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/dnr-1862469168.html
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи - РИА Новости, 02.04.2023
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи
Российские военные уничтожили командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:32
2023-04-02T15:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило Министерство обороны.Кроме того, военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около населенного пункта Стельмаховка в ЛНР.Краснолиманское направлениеГруппировки войск "Центр" при поддержке авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии ударила по противнику в ДНР и ЛНР.Потери украинских войск:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" нанесла удары по силам ВСУ около Синьковки, Ольшаны и Крахмального в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, российские бойцы пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.Донецкое направлениеЮжная группировка также активно действовала против ВСУ, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.Потери противника:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ около Шевченко в ДНР, Левадного и Орехова в Запорожской области.Потери противника:Кроме того, российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ около населенных пунктов Никольское в ДНР и Вишневое в Запорожской области.Также в около населенного пункта Успеновка в Запорожской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Херсонское направлениеРоссийские военные нанесли огневое поражение силам ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 104 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи

Минобороны: ВС поразили командный пункт ВСУ и узел связи около Красного Лимана в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило Министерство обороны.
«

"В районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", — добавили в ведомстве.

Кроме того, военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около населенного пункта Стельмаховка в ЛНР.

Краснолиманское направление

Группировки войск "Центр" при поддержке авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии ударила по противнику в ДНР и ЛНР.
Потери украинских войск:
  • до 100 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре пикапа;
  • самоходная гаубица "Акация";
  • гаубица Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Купянское направление

Группировка войск "Запад" нанесла удары по силам ВСУ около Синьковки, Ольшаны и Крахмального в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-30.
Кроме того, российские бойцы пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Донецкое направление

Южная группировка также активно действовала против ВСУ, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.
Потери противника:
  • свыше 210 украинских военнослужащих и наемников;
  • три бронетранспортера Kirpi турецкого производства;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • три пикапа;
  • гаубица "Мста-Б".

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ около Шевченко в ДНР, Левадного и Орехова в Запорожской области.
Потери противника:
  • свыше 40 украинских военнослужащих;
  • два бронеавтомобиля;
  • три пикапа;
  • гаубица Д-30;
  • гаубица Д-20.
Кроме того, российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ около населенных пунктов Никольское в ДНР и Вишневое в Запорожской области.
Также в около населенного пункта Успеновка в Запорожской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Херсонское направление

Российские военные нанесли огневое поражение силам ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 15 украинских военнослужащих;
  • семь автомобилей;
  • самоходная гаубица "Акация".
Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 104 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреУкраина
 
 
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