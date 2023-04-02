https://ria.ru/20230402/dnr-1862469168.html

Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи

Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи - РИА Новости, 02.04.2023

Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи

Российские военные уничтожили командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:32

2023-04-02T14:32

2023-04-02T15:42

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило Министерство обороны.Кроме того, военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около населенного пункта Стельмаховка в ЛНР.Краснолиманское направлениеГруппировки войск "Центр" при поддержке авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии ударила по противнику в ДНР и ЛНР.Потери украинских войск:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" нанесла удары по силам ВСУ около Синьковки, Ольшаны и Крахмального в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, российские бойцы пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.Донецкое направлениеЮжная группировка также активно действовала против ВСУ, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.Потери противника:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ около Шевченко в ДНР, Левадного и Орехова в Запорожской области.Потери противника:Кроме того, российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ около населенных пунктов Никольское в ДНР и Вишневое в Запорожской области.Также в около населенного пункта Успеновка в Запорожской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Херсонское направлениеРоссийские военные нанесли огневое поражение силам ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 104 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230402/challenger-1862464060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, в мире, украина