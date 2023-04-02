https://ria.ru/20230402/dnr-1862469168.html
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи - РИА Новости, 02.04.2023
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи
Российские военные уничтожили командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:32
2023-04-02T14:32
2023-04-02T15:42
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило Министерство обороны.Кроме того, военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около населенного пункта Стельмаховка в ЛНР.Краснолиманское направлениеГруппировки войск "Центр" при поддержке авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии ударила по противнику в ДНР и ЛНР.Потери украинских войск:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" нанесла удары по силам ВСУ около Синьковки, Ольшаны и Крахмального в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, российские бойцы пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.Донецкое направлениеЮжная группировка также активно действовала против ВСУ, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.Потери противника:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ около Шевченко в ДНР, Левадного и Орехова в Запорожской области.Потери противника:Кроме того, российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ около населенных пунктов Никольское в ДНР и Вишневое в Запорожской области.Также в около населенного пункта Успеновка в Запорожской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Херсонское направлениеРоссийские военные нанесли огневое поражение силам ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 104 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи
Минобороны: ВС поразили командный пункт ВСУ и узел связи около Красного Лимана в ДНР
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Российские военные уничтожили командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило
Министерство обороны.
«
"В районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", — добавили в ведомстве.
Кроме того, военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около населенного пункта Стельмаховка в ЛНР.
Краснолиманское направление
Группировки войск "Центр" при поддержке авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии ударила по противнику в ДНР и ЛНР.
- до 100 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре пикапа;
- самоходная гаубица "Акация";
- гаубица Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Группировка войск "Запад" нанесла удары по силам ВСУ около Синьковки, Ольшаны и Крахмального в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубица Д-30.
Кроме того, российские бойцы пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
Южная группировка также активно действовала против ВСУ, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.
- свыше 210 украинских военнослужащих и наемников;
- три бронетранспортера Kirpi турецкого производства;
- три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- три пикапа;
- гаубица "Мста-Б".
Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ около Шевченко в ДНР, Левадного и Орехова в Запорожской области.
- свыше 40 украинских военнослужащих;
- два бронеавтомобиля;
- три пикапа;
- гаубица Д-30;
- гаубица Д-20.
Кроме того, российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ около населенных пунктов Никольское в ДНР и Вишневое в Запорожской области.
Также в около населенного пункта Успеновка в Запорожской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Российские военные нанесли огневое поражение силам ВСУ.
Потери противника составили:
- до 15 украинских военнослужащих;
- семь автомобилей;
- самоходная гаубица "Акация".
Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 104 районах.
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