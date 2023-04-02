https://ria.ru/20230402/chernogoriya-1862464371.html

В Черногории пенсионер напал на пасынка у избирательного участка

В Черногории пенсионер напал на пасынка у избирательного участка - РИА Новости, 02.04.2023

В Черногории пенсионер напал на пасынка у избирательного участка

Гражданин Черногории 84-х лет ранил ножом своего пасынка 64-х лет - члена избирательной комиссии перед местом для голосования в Подгорице на выборах президента... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:45

2023-04-02T13:45

2023-04-02T13:45

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БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Гражданин Черногории 84-х лет ранил ножом своего пасынка 64-х лет - члена избирательной комиссии перед местом для голосования в Подгорице на выборах президента страны, сообщило МВД республики. В Черногории в воскресенье проходит второй тур выборов президента страны. Избирательные участки открываются в 7.00 (8.00 мск) и закрываются в 20.00 по местному времени (21.00 мск). Правом голоса обладают 542 154 жителя республики. По данным наблюдателей НПО CDT "Центр демократического перехода" к 11.00 (12.00 мск) проголосовали 21,6% избирателей. "Сегодня перед участком... в Подгорице произошла ссора двух человек, после чего один из них получил ножевые ранения. Происшествие не связано с процессом голосования, речь идет о конфликте членов семьи", - заявило ведомство. Ранее полиция сообщила об обнаруженных накануне избирательных материалах с данными избирателей в Подгорице и Биелом-Поле. В первом туре 19 марта лидировали нынешний президент и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Джуканович с 35,4%, который на постах премьера и президента руководит республикой свыше 30 лет и кандидат от движения "Европа сейчас", экс-министр экономического развития (2020-2022) Милатович получивший немногим менее 29% голосов. Во втором туре выборов президента Черногории по закону победит кандидат с простым большинством голосов. Глава государства избирается на пять лет.

https://ria.ru/20230402/chernogoriya-1862431155.html

https://ria.ru/20230319/chernogoriya-1858570088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черногория, подгорица (город)