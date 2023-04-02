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В Черногории пенсионер напал на пасынка у избирательного участка - РИА Новости, 02.04.2023
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13:45 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/chernogoriya-1862464371.html
В Черногории пенсионер напал на пасынка у избирательного участка
В Черногории пенсионер напал на пасынка у избирательного участка - РИА Новости, 02.04.2023
В Черногории пенсионер напал на пасынка у избирательного участка
Гражданин Черногории 84-х лет ранил ножом своего пасынка 64-х лет - члена избирательной комиссии перед местом для голосования в Подгорице на выборах президента... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:45
2023-04-02T13:45
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БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Гражданин Черногории 84-х лет ранил ножом своего пасынка 64-х лет - члена избирательной комиссии перед местом для голосования в Подгорице на выборах президента страны, сообщило МВД республики. В Черногории в воскресенье проходит второй тур выборов президента страны. Избирательные участки открываются в 7.00 (8.00 мск) и закрываются в 20.00 по местному времени (21.00 мск). Правом голоса обладают 542 154 жителя республики. По данным наблюдателей НПО CDT "Центр демократического перехода" к 11.00 (12.00 мск) проголосовали 21,6% избирателей. "Сегодня перед участком... в Подгорице произошла ссора двух человек, после чего один из них получил ножевые ранения. Происшествие не связано с процессом голосования, речь идет о конфликте членов семьи", - заявило ведомство. Ранее полиция сообщила об обнаруженных накануне избирательных материалах с данными избирателей в Подгорице и Биелом-Поле. В первом туре 19 марта лидировали нынешний президент и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Джуканович с 35,4%, который на постах премьера и президента руководит республикой свыше 30 лет и кандидат от движения "Европа сейчас", экс-министр экономического развития (2020-2022) Милатович получивший немногим менее 29% голосов. Во втором туре выборов президента Черногории по закону победит кандидат с простым большинством голосов. Глава государства избирается на пять лет.
https://ria.ru/20230402/chernogoriya-1862431155.html
https://ria.ru/20230319/chernogoriya-1858570088.html
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в мире, черногория, подгорица (город)
В мире, Черногория, Подгорица (город)
В Черногории пенсионер напал на пасынка у избирательного участка

В Черногории пенсионер возле избирательного участка ранил ножом своего пасынка

© AP Photo / Risto BozovicСотрудник полиции Черногории
Сотрудник полиции Черногории - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Risto Bozovic
Сотрудник полиции Черногории. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Гражданин Черногории 84-х лет ранил ножом своего пасынка 64-х лет - члена избирательной комиссии перед местом для голосования в Подгорице на выборах президента страны, сообщило МВД республики.
В Черногории в воскресенье проходит второй тур выборов президента страны. Избирательные участки открываются в 7.00 (8.00 мск) и закрываются в 20.00 по местному времени (21.00 мск). Правом голоса обладают 542 154 жителя республики. По данным наблюдателей НПО CDT "Центр демократического перехода" к 11.00 (12.00 мск) проголосовали 21,6% избирателей.
Мужчина голосует на выборах президента Черногории - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В Черногории открылись участки во втором туре выборов президента
Вчера, 08:11
"Сегодня перед участком... в Подгорице произошла ссора двух человек, после чего один из них получил ножевые ранения. Происшествие не связано с процессом голосования, речь идет о конфликте членов семьи", - заявило ведомство.
«
"Полиция на месте задержала С.Б. 84-х лет, который после ссоры нанес ножом рану своему пасынку Д.И. 64-х лет, который является членом избирательной комиссии. Нож изъят, пострадавший доставлен в медучреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении МВД Черногории.
Ранее полиция сообщила об обнаруженных накануне избирательных материалах с данными избирателей в Подгорице и Биелом-Поле.
В первом туре 19 марта лидировали нынешний президент и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Джуканович с 35,4%, который на постах премьера и президента руководит республикой свыше 30 лет и кандидат от движения "Европа сейчас", экс-министр экономического развития (2020-2022) Милатович получивший немногим менее 29% голосов.
Во втором туре выборов президента Черногории по закону победит кандидат с простым большинством голосов. Глава государства избирается на пять лет.
Женщина голосует во время президентских выборов на избирательном участке в Подгорице, Черногория. 7 апреля 2013 - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Процедура выборов президента Черногории
19 марта, 01:51
 
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