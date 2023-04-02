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В Минобороны Чехии заявили, что у Праги еще есть что отправить Киеву - РИА Новости, 02.04.2023
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16:48 02.04.2023 (обновлено: 16:50 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/chekhiya-1862486103.html
В Минобороны Чехии заявили, что у Праги еще есть что отправить Киеву
В Минобороны Чехии заявили, что у Праги еще есть что отправить Киеву - РИА Новости, 02.04.2023
В Минобороны Чехии заявили, что у Праги еще есть что отправить Киеву
Президент Чехии Петр Павел в ближайшие дни будет проинформирован о том, какие еще военные материалы могут быть отправлены в рамках помощи на Украину, заявила в... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:48
2023-04-02T16:50
в мире
украина
чехия
россия
петр павел
сергей лавров
яна чернохова
нато
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ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в ближайшие дни будет проинформирован о том, какие еще военные материалы могут быть отправлены в рамках помощи на Украину, заявила в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минобороны Яна Чернохова. "На наших складах все еще есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем (в среду) господина президента (Павела) о списках, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы гипотетически можем отправить на Украину, если Украина будет в этом заинтересована", - цитирует телеканал Чернохову. На минувшей неделе Павел в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил о том, что Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось. При этом Павел видит некоторые возможности в области ПВО и в производстве боеприпасов. Однако с их производством могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике, отметил президент Чехии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230402/chekhiya-1862477605.html
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в мире, украина, чехия, россия, петр павел, сергей лавров, яна чернохова, нато
В мире, Украина, Чехия, Россия, Петр Павел, Сергей Лавров, Яна Чернохова, НАТО
В Минобороны Чехии заявили, что у Праги еще есть что отправить Киеву

Глава МО Чехии: у армии есть военные материалы, которые могут быть отправлены на Украину

© Фото : Policie ČRВоенная техника, обнаруженная во время проведения оружейной амнистии в Чехии
Военная техника, обнаруженная во время проведения оружейной амнистии в Чехии - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Policie ČR
Военная техника, обнаруженная во время проведения оружейной амнистии в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в ближайшие дни будет проинформирован о том, какие еще военные материалы могут быть отправлены в рамках помощи на Украину, заявила в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минобороны Яна Чернохова.
"На наших складах все еще есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем (в среду) господина президента (Павела) о списках, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы гипотетически можем отправить на Украину, если Украина будет в этом заинтересована", - цитирует телеканал Чернохову.
Чешские военные в костюмах химзащиты - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие
Вчера, 15:54
На минувшей неделе Павел в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил о том, что Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось. При этом Павел видит некоторые возможности в области ПВО и в производстве боеприпасов. Однако с их производством могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике, отметил президент Чехии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия
31 марта, 14:20
 
В миреУкраинаЧехияРоссияПетр ПавелСергей ЛавровЯна ЧерноховаНАТО
 
 
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