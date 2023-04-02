https://ria.ru/20230402/chekhiya-1862477605.html

Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие

Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие - РИА Новости, 02.04.2023

Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие

Размещать ядерное оружие в Чехии не предполагается, заявила по Чешскому ТВ глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя заявление президента РФ... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T15:54

2023-04-02T15:54

2023-04-02T15:54

германия

сша

чехия

яна чернохова

владимир путин

нато

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ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Размещать ядерное оружие в Чехии не предполагается, заявила по Чешскому ТВ глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о возможном размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Ранее Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "По словам Черноховой, ни в коем случае не предполагается, что ядерное оружие будет размещено в стране (в Чехии). "Ничего подобного не рассматривается", - сказала она", - цитирует Чернохову телеканал. Как передает телеканал заявление Черноховой, "последствия применения тактического ядерного оружия на Украине для Чехии означали бы нулевой риск". "Если бы такое произошло, граждане Чехии не подверглись бы никакой опасности", - цитирует Чешское ТВ главу минобороны республики. В четверг член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.

https://ria.ru/20230331/voyna-1862246219.html

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158948.html

германия

сша

чехия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, сша, чехия, яна чернохова, владимир путин, нато