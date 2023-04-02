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Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие - РИА Новости, 02.04.2023
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15:54 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/chekhiya-1862477605.html
Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие
Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие - РИА Новости, 02.04.2023
Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие
Размещать ядерное оружие в Чехии не предполагается, заявила по Чешскому ТВ глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя заявление президента РФ... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:54
2023-04-02T15:54
германия
сша
чехия
яна чернохова
владимир путин
нато
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ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Размещать ядерное оружие в Чехии не предполагается, заявила по Чешскому ТВ глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о возможном размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Ранее Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "По словам Черноховой, ни в коем случае не предполагается, что ядерное оружие будет размещено в стране (в Чехии). "Ничего подобного не рассматривается", - сказала она", - цитирует Чернохову телеканал. Как передает телеканал заявление Черноховой, "последствия применения тактического ядерного оружия на Украине для Чехии означали бы нулевой риск". "Если бы такое произошло, граждане Чехии не подверглись бы никакой опасности", - цитирует Чешское ТВ главу минобороны республики. В четверг член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
https://ria.ru/20230331/voyna-1862246219.html
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германия, сша, чехия, яна чернохова, владимир путин, нато
Германия, США, Чехия, Яна Чернохова, Владимир Путин, НАТО
Чехия не планирует размещать у себя ядерное оружие

Чернохова: Прага "ни в коем случае" не планирует размещать в Чехии ядерное оружие

© AFP 2023 / Paul J. RichardsЧешские военные в костюмах химзащиты
Чешские военные в костюмах химзащиты - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Paul J. Richards
Чешские военные в костюмах химзащиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Размещать ядерное оружие в Чехии не предполагается, заявила по Чешскому ТВ глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о возможном размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Ранее Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
"По словам Черноховой, ни в коем случае не предполагается, что ядерное оружие будет размещено в стране (в Чехии). "Ничего подобного не рассматривается", - сказала она", - цитирует Чернохову телеканал.
Как передает телеканал заявление Черноховой, "последствия применения тактического ядерного оружия на Украине для Чехии означали бы нулевой риск". "Если бы такое произошло, граждане Чехии не подверглись бы никакой опасности", - цитирует Чешское ТВ главу минобороны республики.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей
31 марта, 17:56
В четверг член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии.
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия
31 марта, 14:20
 
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