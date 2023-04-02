https://ria.ru/20230402/borrel-1862477752.html
Эксперт раскритиковал шутки Борреля про Россию в Совбезе ООН
Эксперт раскритиковал шутки Борреля про Россию в Совбезе ООН - РИА Новости, 02.04.2023
Эксперт раскритиковал шутки Борреля про Россию в Совбезе ООН
Сатирические замечания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства РФ в Совбезе ООН говорят о том, что в отношениях России и Евросоюза не... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:54
2023-04-02T15:54
2023-04-02T15:54
россия
жозеп боррель
оон
евросоюз
совет безопасности оон
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664827_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0af783742f45fc20c45e061b851a22a7.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сатирические замечания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства РФ в Совбезе ООН говорят о том, что в отношениях России и Евросоюза не осталось конструктива и никаких перспектив возобновления диалога при нынешнем руководстве в Европе не просматривается, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака". "Ничего нового Боррель не сказал, отпустил такую политико-дипломатическую сатирическую шуточку. Действительно, так совпало, что с 1 апреля начался месяц российского председательства в Совете Безопасности ООН, а 1 апреля в календаре - это день смеха", - отметил эксперт. По его словам, такие выпады Борреля символизируют конец конструктивного диалога Москвы и Брюсселя. Он полагает, что заявление Борреля отражает статус отношений между российской дипломатией и внешнеполитической службой ЕС. "Печально, потому что никакого конструктива в обмене такого рода пикировками нет, ничего позитивного не происходит ни для РФ, ни для ЕС. Можно друг над другом подтрунивать, смеяться, шуточки отпускать, делать более резкие заявления, но это ни к чему не приводит абсолютно", - заключил эксперт. Он подчеркнул, что при нынешнем руководстве в Европе никакого прогресса в отношениях с РФ не просматривается. "Никакой позитивной динамики, никаких перспектив улучшить взаимоотношения", - добавил Топорнин. Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний. Днем в субботу украинские интернет-издания и журналисты отреагировали на сообщение ООН о начале председательства РФ в Совбезе и связали это с Днем дурака. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее неоднократно указывал на нарушения правил Совбеза со стороны западных представителей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу прокомментировала арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявив, что "День дурака прошел в Киеве с размахом": "на наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся". На сайте МИД РФ в этот же день появилось сообщение с поздравлением Владимира Зеленского "с профессиональным праздником". Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.
https://ria.ru/20230329/evroparlament-1861448332.html
https://ria.ru/20230331/oon-1862118128.html
https://ria.ru/20230315/neft-1857996209.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664827_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_dff3a3c99b529cdddffeaca96acd6ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жозеп боррель, оон, евросоюз, совет безопасности оон, европа, в мире
Россия, Жозеп Боррель, ООН, Евросоюз, Совет Безопасности ООН, Европа, В мире
Эксперт раскритиковал шутки Борреля про Россию в Совбезе ООН
Эксперт Топорнин: шутки Борреля про Россию в ООН символизируют конец конструктива с ЕС
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сатирические замечания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства РФ в Совбезе ООН говорят о том, что в отношениях России и Евросоюза не осталось конструктива и никаких перспектив возобновления диалога при нынешнем руководстве в Европе не просматривается, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака".
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России
"Ничего нового Боррель не сказал, отпустил такую политико-дипломатическую сатирическую шуточку. Действительно, так совпало, что с 1 апреля начался месяц российского председательства в Совете Безопасности ООН, а 1 апреля в календаре - это день смеха", - отметил эксперт.
По его словам, такие выпады Борреля символизируют конец конструктивного диалога Москвы
и Брюсселя
.
«
"Из этой шуточки можно сделать печальный вывод, что раз политики перешли к таким сатирическим выпадам, а они бывают и достаточно жесткие, колючие, это говорит о том, что они в принципе уже и не помышляют ни о каком конструктивном сотрудничестве с Россией. Сложно себе представить, что после таких шуток можно встретиться на дипломатическом поприще за круглым столом и конструктивно обсуждать наболевшие проблемы", - заключил Топорнин.
Он полагает, что заявление Борреля отражает статус отношений между российской дипломатией и внешнеполитической службой ЕС.
"Печально, потому что никакого конструктива в обмене такого рода пикировками нет, ничего позитивного не происходит ни для РФ, ни для ЕС. Можно друг над другом подтрунивать, смеяться, шуточки отпускать, делать более резкие заявления, но это ни к чему не приводит абсолютно", - заключил эксперт.
Он подчеркнул, что при нынешнем руководстве в Европе никакого прогресса в отношениях с РФ не просматривается. "Никакой позитивной динамики, никаких перспектив улучшить взаимоотношения", - добавил Топорнин.
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров
будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний. Днем в субботу украинские интернет-издания и журналисты отреагировали на сообщение ООН о начале председательства РФ в Совбезе и связали это с Днем дурака.
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
ранее неоднократно указывал на нарушения правил Совбеза со стороны западных представителей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
в субботу прокомментировала арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявив, что "День дурака прошел в Киеве
с размахом": "на наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся". На сайте МИД РФ в этот же день появилось сообщение с поздравлением Владимира Зеленского
"с профессиональным праздником".
Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США
, Великобритания
, Китай
и Франция
. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия
, ОАЭ
, Албания
, Гана
и Габон
избраны на 2022 и 2023 годы. Япония
, Эквадор
, Швейцария
, Мозамбик
и Мальта
- на 2023 и 2024 годы.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России