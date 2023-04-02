https://ria.ru/20230402/boepripas-1862496119.html

СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела в Мелитополе

СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела в Мелитополе - РИА Новости, 02.04.2023

СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела в Мелитополе

Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела в Мелитополе осколки боеприпаса, они направлены на экспертизу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T18:20

2023-04-02T18:20

2023-04-02T18:20

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

мелитополь

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела в Мелитополе осколки боеприпаса, они направлены на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости. Оперативная группа следователей Следственного комитета России прибыла на место обстрела украинскими боевиками многоквартирного дома в Мелитополе. В результате осмотра местности обнаружены осколки боеприпаса. Вещественные доказательства изъяты и будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса и системы вооружения, передает корреспондент РИА Новости. В Мелитополе в результате украинского обстрела был поврежден многоквартирный дом, повреждены кровля и остекление.

https://ria.ru/20230325/oruzhie-1860641112.html

мелитополь

запорожская область

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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе 2023-04-02T18:20 true PT1M08S

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следственный комитет россии (ск рф), мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины