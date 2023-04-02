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СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела в Мелитополе - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/boepripas-1862496119.html
СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела в Мелитополе
СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела в Мелитополе - РИА Новости, 02.04.2023
СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела в Мелитополе
Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела в Мелитополе осколки боеприпаса, они направлены на экспертизу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T18:20
2023-04-02T18:20
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела в Мелитополе осколки боеприпаса, они направлены на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости. Оперативная группа следователей Следственного комитета России прибыла на место обстрела украинскими боевиками многоквартирного дома в Мелитополе. В результате осмотра местности обнаружены осколки боеприпаса. Вещественные доказательства изъяты и будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса и системы вооружения, передает корреспондент РИА Новости. В Мелитополе в результате украинского обстрела был поврежден многоквартирный дом, повреждены кровля и остекление.
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мелитополь
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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
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следственный комитет россии (ск рф), мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела в Мелитополе

СК обнаружил осколки боеприпаса на месте обстрела дома в Мелитополе со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела в Мелитополе осколки боеприпаса, они направлены на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативная группа следователей Следственного комитета России прибыла на место обстрела украинскими боевиками многоквартирного дома в Мелитополе.
В результате осмотра местности обнаружены осколки боеприпаса. Вещественные доказательства изъяты и будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса и системы вооружения, передает корреспондент РИА Новости.
В Мелитополе в результате украинского обстрела был поврежден многоквартирный дом, повреждены кровля и остекление.
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