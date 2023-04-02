https://ria.ru/20230402/bezhentsy-1862425937.html

Румыны начали выставлять украинцев на улицу

Румыны начали выставлять украинцев на улицу - РИА Новости, 02.04.2023

Румыны начали выставлять украинцев на улицу

Жители Румынии, приютившие у себя украинских беженцев, начали "ультимативно" требовать от них искать себе новое жилье из-за планирующихся изменений в законы о... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T05:12

2023-04-02T05:12

2023-04-02T08:58

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Жители Румынии, приютившие у себя украинских беженцев, начали "ультимативно" требовать от них искать себе новое жилье из-за планирующихся изменений в законы о поддержке переселенцев, пишет издание Adevarul.Из-за задолженности по выплатам в рамках действующей программы "50/20" и планирующихся поправок в законодательство жители страны, в чьих домах проживают украинцы, начинают призывать их искать других "хозяев" или начать оплачивать аренду.По действующим правилам программы "50/20" жители Румынии, приютившие беженцев, получают от властей компенсацию за каждого украинца, она составляет 50 (850 рублей) и 20 леев (340 рублей) на их проживание и питание в день, при этом хозяин обязуется обеспечивать гостей жильем и едой.Согласно предложенным нововведениям, Румыния будет ежемесячно предоставлять каждой украинской семье две тысячи леев (34 тысячи рублей), однако срок оказания помощи ограничен четырьмя месяцами, в течение которых беженцы должны найти работу. Кроме того, из этих денег украинцы также должны будут оплачивать расходы на свое проживание.При этом новые условия больше не устраивают "жадных" собственников, которые предлагали жилье только большим украинским семьям. "Теперь те же хозяева пытаются избавиться от "гостей" или просят их оплатить непомерную арендную плату", – сообщает Adevarul.После публикации законопроекта также начали появляться "отчаянные" сообщения, размещенные беженцами, которые ищут новый дом, так как их владельцы требуют освободить жилье от тех, кто не может платить арендную плату. "Привет, пожалуйста, помогите мне найти жилье. Хозяин выгоняет нас с ребенком", - приводит издание сообщение одной украинки.Подобных постов становится все больше, так как беженцам, ищущим жилье по программе "50/20", отвечают все реже, и часто им пишут: "Программа заканчивается, государство перестает платить, ищите (жилье. – ред.) с оплатой аренды", - отмечается в статье."Отчаявшиеся матери говорят, что им нечем кормить своих детей, или просят поддержки для покупки подгузников, одежды и обуви", - резюмирует издание.По данным румынских властей, с февраля прошлого года страна потратила на украинских беженцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро на их питание и проживание.

https://ria.ru/20230326/posol-1860680964.html

https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861645675.html

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в мире, румыния, украина