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В парламенте Белоруссии назвали цель союза с Россией - РИА Новости, 02.04.2023
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07:09 02.04.2023 (обновлено: 07:18 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/belorussiya-1862428944.html
В парламенте Белоруссии назвали цель союза с Россией
В парламенте Белоруссии назвали цель союза с Россией - РИА Новости, 02.04.2023
В парламенте Белоруссии назвали цель союза с Россией
Единение Белоруссии и России – это попытка сформировать собственный макрорегион в условиях обострения геополитической конкуренции в мире, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T07:09
2023-04-02T07:18
белоруссия
россия
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Единение Белоруссии и России – это попытка сформировать собственный макрорегион в условиях обострения геополитической конкуренции в мире, заявил РИА Новости председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных. День единения народов Белоруссии и России – праздник, отмечаемый в обеих странах на государственном уровне 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании сообщества России и Белоруссии. "Так складывается ситуация в мире, что День единения в настоящее время приобретает особое значение", - сказал депутат. Он пояснил, что в настоящее время мир раскалывается на макрорегионы: все государства объединяются в союзы, в группы стран для обеспечения собственной безопасности. Ведущие государства мира начинают "тестировать" зоны своего влияния. Политика государств коллективного Запада становится все более агрессивной, разрушительной и опасной для их соседей. "В этой связи единение Беларуси и России – это, по сути дела, попытка сформировать собственный макрорегион, привлекательный для присоединения других стран. Способ нащупать путь в благополучное будущее, в котором наши народы смогут процветать и развиваться", - отметил белорусский парламентарий. Андрей Савиных напомнил, что Россия и Белоруссия принадлежат к единой восточнославянской цивилизации. "У нас общие ценности, общие взгляды на жизнь, общее представление о нашем совместном будущем", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html
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белоруссия, россия
Белоруссия, Россия
В парламенте Белоруссии назвали цель союза с Россией

Белорусский депутат Савиных: объединяясь, Минск и Москва формируют собственный макрорегион

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Единение Белоруссии и России – это попытка сформировать собственный макрорегион в условиях обострения геополитической конкуренции в мире, заявил РИА Новости председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.
День единения народов Белоруссии и России – праздник, отмечаемый в обеих странах на государственном уровне 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании сообщества России и Белоруссии.
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"Так складывается ситуация в мире, что День единения в настоящее время приобретает особое значение", - сказал депутат.
Он пояснил, что в настоящее время мир раскалывается на макрорегионы: все государства объединяются в союзы, в группы стран для обеспечения собственной безопасности. Ведущие государства мира начинают "тестировать" зоны своего влияния. Политика государств коллективного Запада становится все более агрессивной, разрушительной и опасной для их соседей.
"В этой связи единение Беларуси и России – это, по сути дела, попытка сформировать собственный макрорегион, привлекательный для присоединения других стран. Способ нащупать путь в благополучное будущее, в котором наши народы смогут процветать и развиваться", - отметил белорусский парламентарий.
Андрей Савиных напомнил, что Россия и Белоруссия принадлежат к единой восточнославянской цивилизации. "У нас общие ценности, общие взгляды на жизнь, общее представление о нашем совместном будущем", - подчеркнул депутат.
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