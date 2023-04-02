https://ria.ru/20230402/belorussiya-1862428944.html

В парламенте Белоруссии назвали цель союза с Россией

В парламенте Белоруссии назвали цель союза с Россией - РИА Новости, 02.04.2023

В парламенте Белоруссии назвали цель союза с Россией

Единение Белоруссии и России – это попытка сформировать собственный макрорегион в условиях обострения геополитической конкуренции в мире, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T07:09

2023-04-02T07:09

2023-04-02T07:18

белоруссия

россия

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Единение Белоруссии и России – это попытка сформировать собственный макрорегион в условиях обострения геополитической конкуренции в мире, заявил РИА Новости председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных. День единения народов Белоруссии и России – праздник, отмечаемый в обеих странах на государственном уровне 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании сообщества России и Белоруссии. "Так складывается ситуация в мире, что День единения в настоящее время приобретает особое значение", - сказал депутат. Он пояснил, что в настоящее время мир раскалывается на макрорегионы: все государства объединяются в союзы, в группы стран для обеспечения собственной безопасности. Ведущие государства мира начинают "тестировать" зоны своего влияния. Политика государств коллективного Запада становится все более агрессивной, разрушительной и опасной для их соседей. "В этой связи единение Беларуси и России – это, по сути дела, попытка сформировать собственный макрорегион, привлекательный для присоединения других стран. Способ нащупать путь в благополучное будущее, в котором наши народы смогут процветать и развиваться", - отметил белорусский парламентарий. Андрей Савиных напомнил, что Россия и Белоруссия принадлежат к единой восточнославянской цивилизации. "У нас общие ценности, общие взгляды на жизнь, общее представление о нашем совместном будущем", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html

https://ria.ru/20230327/mid-1861078631.html

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белоруссия, россия