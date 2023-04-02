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Жителей ростовского Азова предупредили о передвижениях военной техники - РИА Новости, 02.04.2023
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17:34 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/azov-1862490935.html
Жителей ростовского Азова предупредили о передвижениях военной техники
Жителей ростовского Азова предупредили о передвижениях военной техники - РИА Новости, 02.04.2023
Жителей ростовского Азова предупредили о передвижениях военной техники
Съемки фильма про спецоперацию на Украине пройдут в городе Азове Ростовской области на следующей неделе, возможно передвижение военной техники и стрельба... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:34
2023-04-02T17:34
ростовская область
азов
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Съемки фильма про спецоперацию на Украине пройдут в городе Азове Ростовской области на следующей неделе, возможно передвижение военной техники и стрельба свето-шумовыми патронами, предупредил глава администрации города Владимир Ращупкин. "Уважаемые азовчане! Информирую вас о том, что на следующей неделе в Азове будут проходить съемки художественного фильма, посвященного специальной военной операции на Украине", - написал он в Telegram. Ращупкин отметил, что будет использоваться несколько локаций. "Возможно передвижение военной техники, а также стрельба из огнестрельного оружия свето-шумовыми (холостыми) патронами (для этих целей будет использоваться промышленная часть города)", - уточнил он. Глава горадминистрации пообещал дополнительно проинформировать о точной дате съемок "во избежание паники и распространения недостоверной информации".
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ростовская область, азов, общество
Ростовская область, Азов, Общество
Жителей ростовского Азова предупредили о передвижениях военной техники

В Азове пройдут съемки фильма о спецоперации, возможны передвижение техники и стрельба

© РИА Новости / Константин МихальчевскийКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Колонна российской военной техники. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Съемки фильма про спецоперацию на Украине пройдут в городе Азове Ростовской области на следующей неделе, возможно передвижение военной техники и стрельба свето-шумовыми патронами, предупредил глава администрации города Владимир Ращупкин.
"Уважаемые азовчане! Информирую вас о том, что на следующей неделе в Азове будут проходить съемки художественного фильма, посвященного специальной военной операции на Украине", - написал он в Telegram.
Ращупкин отметил, что будет использоваться несколько локаций. "Возможно передвижение военной техники, а также стрельба из огнестрельного оружия свето-шумовыми (холостыми) патронами (для этих целей будет использоваться промышленная часть города)", - уточнил он.
Глава горадминистрации пообещал дополнительно проинформировать о точной дате съемок "во избежание паники и распространения недостоверной информации".
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