https://ria.ru/20230402/azov-1862490935.html

Жителей ростовского Азова предупредили о передвижениях военной техники

Жителей ростовского Азова предупредили о передвижениях военной техники - РИА Новости, 02.04.2023

Жителей ростовского Азова предупредили о передвижениях военной техники

Съемки фильма про спецоперацию на Украине пройдут в городе Азове Ростовской области на следующей неделе, возможно передвижение военной техники и стрельба... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:34

2023-04-02T17:34

2023-04-02T17:34

ростовская область

азов

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Съемки фильма про спецоперацию на Украине пройдут в городе Азове Ростовской области на следующей неделе, возможно передвижение военной техники и стрельба свето-шумовыми патронами, предупредил глава администрации города Владимир Ращупкин. "Уважаемые азовчане! Информирую вас о том, что на следующей неделе в Азове будут проходить съемки художественного фильма, посвященного специальной военной операции на Украине", - написал он в Telegram. Ращупкин отметил, что будет использоваться несколько локаций. "Возможно передвижение военной техники, а также стрельба из огнестрельного оружия свето-шумовыми (холостыми) патронами (для этих целей будет использоваться промышленная часть города)", - уточнил он. Глава горадминистрации пообещал дополнительно проинформировать о точной дате съемок "во избежание паники и распространения недостоверной информации".

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

ростовская область

азов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, азов, общество