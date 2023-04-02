https://ria.ru/20230402/armeniya-1862421186.html

В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией

В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией - РИА Новости, 02.04.2023

В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией

Армения может предпринять такие меры, которые позволили бы ратифицировать Римский статут о создании Международного уголовного суда (МУС), не причинив при этом... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T02:11

2023-04-02T02:11

2023-04-02T08:53

в мире

армения

ереван

владимир путин

мария львова-белова

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Армения может предпринять такие меры, которые позволили бы ратифицировать Римский статут о создании Международного уголовного суда (МУС), не причинив при этом ущерба отношениям с Россией, заявил вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян в интервью агентству Armenpress.Вице-спикер также допустил, что Ереван мог бы заключить с Москвой соглашение о том, что присоединение Армении к Римскому статуту не повлияет на отношения двух стран.В понедельник источник в МИД сообщил РИА Новости, что намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда неприемлемо для России. Ереван предупредили о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой, добавил собеседник агентства.На прошлой неделе Конституционный Суд Армении принял решение о соответствии Римского статута конституции страны, что позволяет республике стать страной-участником договора о МУС и даст возможность Еревану поставить вопрос о "тягчайших преступлениях, совершенных военнослужащими Азербайджана".В середине марта Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

https://ria.ru/20230330/mus-1861910343.html

https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html

армения

ереван

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в мире, армения, ереван, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд