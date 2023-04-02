В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией
Вице-спикер парламента Армении Аршакян: присоединение к МУС не вредит отношениям с Россией
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На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Армения может предпринять такие меры, которые позволили бы ратифицировать Римский статут о создании Международного уголовного суда (МУС), не причинив при этом ущерба отношениям с Россией, заявил вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян в интервью агентству Armenpress.
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"Мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", — сказал политик.
В понедельник источник в МИД сообщил РИА Новости, что намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда неприемлемо для России. Ереван предупредили о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой, добавил собеседник агентства.
На прошлой неделе Конституционный Суд Армении принял решение о соответствии Римского статута конституции страны, что позволяет республике стать страной-участником договора о МУС и даст возможность Еревану поставить вопрос о "тягчайших преступлениях, совершенных военнослужащими Азербайджана".
В середине марта Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.