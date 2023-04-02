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В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией - РИА Новости, 02.04.2023
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02:11 02.04.2023 (обновлено: 08:53 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/armeniya-1862421186.html
В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией
В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией - РИА Новости, 02.04.2023
В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией
Армения может предпринять такие меры, которые позволили бы ратифицировать Римский статут о создании Международного уголовного суда (МУС), не причинив при этом... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T02:11
2023-04-02T08:53
в мире
армения
ереван
владимир путин
мария львова-белова
дмитрий песков
международный уголовный суд
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Армения может предпринять такие меры, которые позволили бы ратифицировать Римский статут о создании Международного уголовного суда (МУС), не причинив при этом ущерба отношениям с Россией, заявил вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян в интервью агентству Armenpress.Вице-спикер также допустил, что Ереван мог бы заключить с Москвой соглашение о том, что присоединение Армении к Римскому статуту не повлияет на отношения двух стран.В понедельник источник в МИД сообщил РИА Новости, что намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда неприемлемо для России. Ереван предупредили о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой, добавил собеседник агентства.На прошлой неделе Конституционный Суд Армении принял решение о соответствии Римского статута конституции страны, что позволяет республике стать страной-участником договора о МУС и даст возможность Еревану поставить вопрос о "тягчайших преступлениях, совершенных военнослужащими Азербайджана".В середине марта Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
https://ria.ru/20230330/mus-1861910343.html
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в мире, армения, ереван, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд
В мире, Армения, Ереван, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд
В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией

Вице-спикер парламента Армении Аршакян: присоединение к МУС не вредит отношениям с Россией

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНа заседании парламента Армении в Ереване
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Армения может предпринять такие меры, которые позволили бы ратифицировать Римский статут о создании Международного уголовного суда (МУС), не причинив при этом ущерба отношениям с Россией, заявил вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян в интервью агентству Armenpress.
«

"Мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", — сказал политик.

Вице-спикер также допустил, что Ереван мог бы заключить с Москвой соглашение о том, что присоединение Армении к Римскому статуту не повлияет на отношения двух стран.
В понедельник источник в МИД сообщил РИА Новости, что намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда неприемлемо для России. Ереван предупредили о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой, добавил собеседник агентства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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На прошлой неделе Конституционный Суд Армении принял решение о соответствии Римского статута конституции страны, что позволяет республике стать страной-участником договора о МУС и даст возможность Еревану поставить вопрос о "тягчайших преступлениях, совершенных военнослужащими Азербайджана".
В середине марта Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
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В миреАрменияЕреванВладимир ПутинМария Львова-БеловаДмитрий ПесковМеждународный уголовный суд
 
 
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