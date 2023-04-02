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СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца - РИА Новости, 02.04.2023
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06:51 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/afganistan-1862428328.html
СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца
СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца - РИА Новости, 02.04.2023
СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца
Три гражданина Великобритании находятся под стражей в Афганистане, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T06:51
2023-04-02T06:51
афганистан
в мире
великобритания
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Три гражданина Великобритании находятся под стражей в Афганистане, сообщает телеканал Sky News. Как отмечает телеканал, Кевина Корнуэлла и еще одного неназванного гражданина Великобритании задержали в январе. Газета Telegraph со ссылкой на европейского чиновника пишет, что третий гражданин Великобритании Майлз Раутледж был задержан талибами* 2 марта с двумя гражданами Польши. По данным Sky News, Корнуэлла обвиняют в том, что в сейфе его номера отеля якобы хранилось незаконное оружие, но его семья утверждает, что на оружие была выдана лицензия. "Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульский доступ к британским гражданам, которые задержаны в Афганистане, и мы поддерживаем их семьи", - цитирует телеканал представителя МИД Великобритании. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан
великобритания
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афганистан, в мире, великобритания, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
Афганистан, В мире, Великобритания, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца

Sky News: в Афганистане три гражданина Великобритании находятся под стражей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Три гражданина Великобритании находятся под стражей в Афганистане, сообщает телеканал Sky News.
«

"Трое британцев находятся под стражей у талибов* (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает телеканал, Кевина Корнуэлла и еще одного неназванного гражданина Великобритании задержали в январе. Газета Telegraph со ссылкой на европейского чиновника пишет, что третий гражданин Великобритании Майлз Раутледж был задержан талибами* 2 марта с двумя гражданами Польши.
По данным Sky News, Корнуэлла обвиняют в том, что в сейфе его номера отеля якобы хранилось незаконное оружие, но его семья утверждает, что на оружие была выдана лицензия.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульский доступ к британским гражданам, которые задержаны в Афганистане, и мы поддерживаем их семьи", - цитирует телеканал представителя МИД Великобритании.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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АфганистанВ миреВеликобританияКабул (город)Мохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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