https://ria.ru/20230402/afganistan-1862428328.html

СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца

СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца - РИА Новости, 02.04.2023

СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца

Три гражданина Великобритании находятся под стражей в Афганистане, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T06:51

2023-04-02T06:51

2023-04-02T06:51

афганистан

в мире

великобритания

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Три гражданина Великобритании находятся под стражей в Афганистане, сообщает телеканал Sky News. Как отмечает телеканал, Кевина Корнуэлла и еще одного неназванного гражданина Великобритании задержали в январе. Газета Telegraph со ссылкой на европейского чиновника пишет, что третий гражданин Великобритании Майлз Раутледж был задержан талибами* 2 марта с двумя гражданами Польши. По данным Sky News, Корнуэлла обвиняют в том, что в сейфе его номера отеля якобы хранилось незаконное оружие, но его семья утверждает, что на оружие была выдана лицензия. "Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульский доступ к британским гражданам, которые задержаны в Афганистане, и мы поддерживаем их семьи", - цитирует телеканал представителя МИД Великобритании. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230329/afganistan-1861473098.html

афганистан

великобритания

кабул (город)

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афганистан, в мире, великобритания, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон