СМИ: в Афганистане находятся под стражей три британца
Sky News: в Афганистане три гражданина Великобритании находятся под стражей
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Три гражданина Великобритании находятся под стражей в Афганистане, сообщает телеканал Sky News.
«
"Трое британцев находятся под стражей у талибов* (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, Кевина Корнуэлла и еще одного неназванного гражданина Великобритании задержали в январе. Газета Telegraph со ссылкой на европейского чиновника пишет, что третий гражданин Великобритании Майлз Раутледж был задержан талибами* 2 марта с двумя гражданами Польши.
По данным Sky News, Корнуэлла обвиняют в том, что в сейфе его номера отеля якобы хранилось незаконное оружие, но его семья утверждает, что на оружие была выдана лицензия.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульский доступ к британским гражданам, которые задержаны в Афганистане, и мы поддерживаем их семьи", - цитирует телеканал представителя МИД Великобритании.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.