https://ria.ru/20230401/zemletryasenie-1862383965.html

На Ставрополье произошло землетрясение

На Ставрополье произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2023

На Ставрополье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу на Ставрополье, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T18:28

2023-04-01T18:28

2023-04-01T18:28

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

советский

железноводск

кисловодск

пятигорск

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НАЛЬЧИК, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу на Ставрополье, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Отмечается, что землетрясение ощущалось в Советском и Георгиевском городских округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.

https://ria.ru/20230328/dagestan-1861126591.html

россия

советский

железноводск

кисловодск

пятигорск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, советский , железноводск, кисловодск, пятигорск