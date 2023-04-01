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На Ставрополье произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2023
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18:28 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/zemletryasenie-1862383965.html
На Ставрополье произошло землетрясение
На Ставрополье произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2023
На Ставрополье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу на Ставрополье, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:28
2023-04-01T18:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
советский
железноводск
кисловодск
пятигорск
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НАЛЬЧИК, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу на Ставрополье, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Отмечается, что землетрясение ощущалось в Советском и Георгиевском городских округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.
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россия
советский
железноводск
кисловодск
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, советский , железноводск, кисловодск, пятигорск
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Советский , Железноводск, Кисловодск, Пятигорск
На Ставрополье произошло землетрясение

На Ставрополье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу на Ставрополье, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
«
"В субботу в Предгорном муниципальном округе зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 километров. Предварительно, жертв и разрушений нет, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Советском и Георгиевском городских округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСоветскийЖелезноводскКисловодскПятигорск
 
 
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