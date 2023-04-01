На Украине суд переназначил заседание о мере пресечения митрополиту Павлу
На Украине суд переназначил заседание о мере пресечения митрополиту Павлу на субботу
© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд перенес заседание по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) с понедельника на субботу, его собираются доставить принудительным приводом, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"После объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание… Заседание состоится в 18.30", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
По информации церкви, митрополит Павел находится в больнице.
Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ". Позднее Служба безопасности Украины подтвердила вынесение подозрений по двум статьям.
Ранее в субботу наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) стало плохо во время судебного заседания, в связи с чем суд принял решение о переносе заседания на понедельник, 3 апреля, сообщает украинское издание "Страна".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".