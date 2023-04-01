https://ria.ru/20230401/yakutiya-1862373581.html
Якутия увеличит поддержку традиционных отраслей сельского хозяйства
Якутия увеличит поддержку традиционных отраслей сельского хозяйства - РИА Новости, 01.04.2023
Якутия увеличит поддержку традиционных отраслей сельского хозяйства
Якутия увеличивает поддержку традиционных отраслей сельского хозяйства, что должно обеспечить рост доходов граждан, заявил глава региона Айсен Николаев в эфире... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T17:12
2023-04-01T17:12
2023-04-01T17:14
республика саха (якутия)
экономика
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Якутия увеличивает поддержку традиционных отраслей сельского хозяйства, что должно обеспечить рост доходов граждан, заявил глава региона Айсен Николаев в эфире телеканала "Якутия 24". По словам Николаева, меры государственной поддержки позволяют сохранять традиционные виды животноводства, однако говорить о прибыльности пока рано. Он отметил, что с 2023 года субсидия на одну голову оленя увеличена до 5 335 рублей. На поддержку оленеводства в бюджете республики предусматривается более одного миллиарда рублей. "Безусловно, оленеводство надо рассматривать не только как ту отрасль, которая имеет какой-то экономический эффект, но и также как отрасль, которая позволяет сохранить традиционные виды жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. Это очень важно, Якутия здесь всегда отличалась последовательной политикой, и мы ее будем продолжать", - сказал глава. Николаев подчеркнул, что республика занимает первое место по поголовью лошадей в России. Сегодня отрасль уже вполне рентабельна. Увеличиваются меры государственной поддержки. Субсидия за каждую кобылу в 2022 году была увеличена до 3 тысяч рублей, а в 2023 году - до 5 тысяч рублей. По мнению Николаева, усилия правительства республики, профильного министерства и муниципалитетов необходимо сосредоточить на вопросах переработки и организации сбыта продукции. "С задачей по увеличению поголовья труженики, уверен, справятся. При поддержке со стороны государства, с привлечением достижений якутской науки, грамотной организации переработки и сбыта продукции мы сможем получить дополнительные доходы для повышения качества жизни тех людей, которые в крайне непростых условиях занимаются животноводством", - заключил он. Ранее сообщалось о том, что объем средств на поддержку сельского хозяйства в бюджете республики на 2023 год вырос на 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230329/proekt-1861535240.html
https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1860159408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Якутия увеличит поддержку традиционных отраслей сельского хозяйства
Айсен Николаев: Якутия увеличивает поддержку традиционных отраслей сельского хозяйства
ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости.
Якутия увеличивает поддержку традиционных отраслей сельского хозяйства, что должно обеспечить рост доходов граждан, заявил глава региона Айсен Николаев в эфире телеканала "Якутия 24"
.
По словам Николаева, меры государственной поддержки позволяют сохранять традиционные виды животноводства, однако говорить о прибыльности пока рано.
Он отметил, что с 2023 года субсидия на одну голову оленя увеличена до 5 335 рублей. На поддержку оленеводства в бюджете республики предусматривается более одного миллиарда рублей.
"Безусловно, оленеводство надо рассматривать не только как ту отрасль, которая имеет какой-то экономический эффект, но и также как отрасль, которая позволяет сохранить традиционные виды жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. Это очень важно, Якутия
здесь всегда отличалась последовательной политикой, и мы ее будем продолжать", - сказал глава.
Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей Николаев
подчеркнул, что республика занимает первое место по поголовью лошадей в России
. Сегодня отрасль уже вполне рентабельна. Увеличиваются меры государственной поддержки. Субсидия за каждую кобылу в 2022 году была увеличена до 3 тысяч рублей, а в 2023 году - до 5 тысяч рублей.
По мнению Николаева, усилия правительства республики, профильного министерства и муниципалитетов необходимо сосредоточить на вопросах переработки и организации сбыта продукции.
"С задачей по увеличению поголовья труженики, уверен, справятся. При поддержке со стороны государства, с привлечением достижений якутской науки, грамотной организации переработки и сбыта продукции мы сможем получить дополнительные доходы для повышения качества жизни тех людей, которые в крайне непростых условиях занимаются животноводством", - заключил он.
Ранее сообщалось о том, что объем средств на поддержку сельского хозяйства в бюджете республики на 2023 год вырос на 2 миллиарда рублей.
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