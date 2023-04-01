https://ria.ru/20230401/turtsiya-1862370561.html

Лидер турецкой партии "Родина" обвинил парламент в защите интересов НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" обвинил парламент в защите интересов НАТО - РИА Новости, 01.04.2023

Лидер турецкой партии "Родина" обвинил парламент в защите интересов НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал депутатов Великого национального собрания (парламента) "депутатами НАТО" после того, как парламент... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T16:59

2023-04-01T16:59

2023-04-01T16:59

в мире

турция

догу перинчек

нато

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сша

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал депутатов Великого национального собрания (парламента) "депутатами НАТО" после того, как парламент проголосовал за ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора. Ранее Перинчек призвал депутатов проголосовать против ратификации, по его словам, альянс представляет растущую угрозу для страны. "Депутаты, которые заявили о своей верности НАТО, не являются депутатами турецкого народа, все они - это депутаты НАТО. Расширение НАТО на восток усугубляет угрозу для Турции. Опросы показывают, что 90 процентов нашего народа выступают против империализма США и НАТО. Партии в парламенте, с другой стороны, склоняются перед империализмом США и НАТО. Парламент не может представлять волю турецкого народа к независимости и решимость отстаивать целостность родины", - приводит слова Перинчека газета Aydınlık. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.

https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860247179.html

https://ria.ru/20230329/imperiya-1861417302.html

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