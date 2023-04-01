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Лидер турецкой партии "Родина" обвинил парламент в защите интересов НАТО - РИА Новости, 01.04.2023
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16:59 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/turtsiya-1862370561.html
Лидер турецкой партии "Родина" обвинил парламент в защите интересов НАТО
Лидер турецкой партии "Родина" обвинил парламент в защите интересов НАТО - РИА Новости, 01.04.2023
Лидер турецкой партии "Родина" обвинил парламент в защите интересов НАТО
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал депутатов Великого национального собрания (парламента) "депутатами НАТО" после того, как парламент... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:59
2023-04-01T16:59
в мире
турция
догу перинчек
нато
финляндия
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал депутатов Великого национального собрания (парламента) "депутатами НАТО" после того, как парламент проголосовал за ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора. Ранее Перинчек призвал депутатов проголосовать против ратификации, по его словам, альянс представляет растущую угрозу для страны. "Депутаты, которые заявили о своей верности НАТО, не являются депутатами турецкого народа, все они - это депутаты НАТО. Расширение НАТО на восток усугубляет угрозу для Турции. Опросы показывают, что 90 процентов нашего народа выступают против империализма США и НАТО. Партии в парламенте, с другой стороны, склоняются перед империализмом США и НАТО. Парламент не может представлять волю турецкого народа к независимости и решимость отстаивать целостность родины", - приводит слова Перинчека газета Aydınlık. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860247179.html
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в мире, турция, догу перинчек, нато, финляндия, сша
В мире, Турция, Догу Перинчек, НАТО, Финляндия, США
Лидер турецкой партии "Родина" обвинил парламент в защите интересов НАТО

Лидер партии "Родина" Перинчек обвинил депутатов парламента Турции в защите интересов НАТО

© Fotolia / SheftimeВид на Анкару, Турция
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Fotolia / Sheftime
Вид на Анкару, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек назвал депутатов Великого национального собрания (парламента) "депутатами НАТО" после того, как парламент проголосовал за ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора. Ранее Перинчек призвал депутатов проголосовать против ратификации, по его словам, альянс представляет растущую угрозу для страны.
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"Депутаты, которые заявили о своей верности НАТО, не являются депутатами турецкого народа, все они - это депутаты НАТО. Расширение НАТО на восток усугубляет угрозу для Турции. Опросы показывают, что 90 процентов нашего народа выступают против империализма США и НАТО. Партии в парламенте, с другой стороны, склоняются перед империализмом США и НАТО. Парламент не может представлять волю турецкого народа к независимости и решимость отстаивать целостность родины", - приводит слова Перинчека газета Aydınlık.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
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В миреТурцияДогу ПеринчекНАТОФинляндияСША
 
 
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