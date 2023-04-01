https://ria.ru/20230401/tsifrovoy_rubl-1862252208.html

Цифровой рубль: что это такое и как его использовать

Цифровой рубль: что это такое и как его использовать - РИА Новости, 01.04.2023

Цифровой рубль: что это такое и как его использовать

В апреле Центробанк России планирует начать масштабное тестирование цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:40

2023-04-01T10:40

2023-04-01T11:21

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В апреле Центробанк России планирует начать масштабное тестирование цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В пилотном проекте примут участие 13 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и "Тинькофф". Что собой представляет и где хранится цифровой рубль, а также чем он отличается от криптовалюты — в инфографике Ria.ru.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цифровой рубль, центральный банк рф (цб рф), деньги, цифровизация, рубль, безопасность, валюта, инфографика