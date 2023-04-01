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Цифровой рубль: что это такое и как его использовать - РИА Новости, 01.04.2023
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10:40 01.04.2023 (обновлено: 11:21 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/tsifrovoy_rubl-1862252208.html
Цифровой рубль: что это такое и как его использовать
Цифровой рубль: что это такое и как его использовать - РИА Новости, 01.04.2023
Цифровой рубль: что это такое и как его использовать
В апреле Центробанк России планирует начать масштабное тестирование цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:40
2023-04-01T11:21
инфографика
экономика
цифровой рубль
центральный банк рф (цб рф)
деньги
цифровизация
рубль
безопасность
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В апреле Центробанк России планирует начать масштабное тестирование цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В пилотном проекте примут участие 13 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и "Тинькофф". Что собой представляет и где хранится цифровой рубль, а также чем он отличается от криптовалюты — в инфографике Ria.ru.
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экономика, цифровой рубль, центральный банк рф (цб рф), деньги, цифровизация, рубль, безопасность, валюта, инфографика
Инфографика, Экономика, Цифровой рубль, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Деньги, Цифровизация, Рубль, Безопасность, Валюта
Инфографика

Цифровой рубль: что это такое и как его использовать

Читать ria.ru в
В апреле Центробанк России планирует начать масштабное тестирование цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В пилотном проекте примут участие 13 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и "Тинькофф". Что собой представляет и где хранится цифровой рубль, а также чем он отличается от криптовалюты — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаЭкономикаЦифровой рубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДеньгиЦифровизацияРубльБезопасностьВалюта
 
 
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