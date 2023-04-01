https://ria.ru/20230401/tsifrovoy_rubl-1862252208.html
Цифровой рубль: что это такое и как его использовать
Цифровой рубль: что это такое и как его использовать - РИА Новости, 01.04.2023
Цифровой рубль: что это такое и как его использовать
В апреле Центробанк России планирует начать масштабное тестирование цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:40
2023-04-01T10:40
2023-04-01T11:21
инфографика
экономика
цифровой рубль
центральный банк рф (цб рф)
деньги
цифровизация
рубль
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862261573_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abbf6f5d425685dbc1b50e746b9867cc.png
В апреле Центробанк России планирует начать масштабное тестирование цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В пилотном проекте примут участие 13 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и "Тинькофф". Что собой представляет и где хранится цифровой рубль, а также чем он отличается от криптовалюты — в инфографике Ria.ru.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862261573_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b2afce9f14f585198b051f345bc16a60.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цифровой рубль, центральный банк рф (цб рф), деньги, цифровизация, рубль, безопасность, валюта, инфографика
Инфографика, Экономика, Цифровой рубль, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Деньги, Цифровизация, Рубль, Безопасность, Валюта