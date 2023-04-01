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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.04.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:45
2023-04-01T18:45
2023-04-01T18:45
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 18.23 мск. Эту же информацию подтверждает секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Украина
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области вновь объявили воздушную тревогу