https://ria.ru/20230401/trevoga-1862386024.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.04.2023

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T18:45

2023-04-01T18:45

2023-04-01T18:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 18.23 мск. Эту же информацию подтверждает секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

запорожская область

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в мире, киев, запорожская область, украина