https://ria.ru/20230401/tornado-1862374711.html

В нескольких штатах США после сильного торнадо погибли десять человек

В нескольких штатах США после сильного торнадо погибли десять человек - РИА Новости, 01.04.2023

В нескольких штатах США после сильного торнадо погибли десять человек

Десять человек погибли, десятки пострадали в результате сильного торнадо в ряде штатов США, сообщил телеканал ABC News. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T17:21

2023-04-01T17:21

2023-04-01T17:21

в мире

арканзас

иллинойс

сша

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десять человек погибли, десятки пострадали в результате сильного торнадо в ряде штатов США, сообщил телеканал ABC News. "По меньшей мере десять человек погибли и десятки были госпитализированы после того, как торнадо прошло по (регионам) Средний Запад и Юг в пятницу вечером", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Как отмечает американская национальная метеорологическая служба, более 28 миллионов людей живут в зоне, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо. Уточняется, что среди десяти жертв пять человек погибли в Арканзасе, трое в Индиане, один в Иллинойсе и один в Алабаме. Ранее сообщалось, что от удара стихии в минувшую пятницу сильно пострадал Литл-Рок – административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.

https://ria.ru/20230401/tornado-1862295824.html

https://ria.ru/20230325/tornado-1860589687.html

арканзас

иллинойс

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, арканзас, иллинойс, сша