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Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы - РИА Новости, 01.04.2023
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12:49 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/temperatura-1862341218.html
Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы
Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы - РИА Новости, 01.04.2023
Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы
Температура марта в Москве была на 2 градуса теплее климатической нормы, осадков выпало 61 миллиметр, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:49
2023-04-01T12:49
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Температура марта в Москве была на 2 градуса теплее климатической нормы, осадков выпало 61 миллиметр, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ушедший в метеорологическую историю март оказался крайне неоднозначным, например, в Москве он стал ровно на 2 градуса теплее климатической нормы и с таким показателем разделил лишь 8 место среди самых теплых в XXI веке", - написал Леус. По словам синоптика, в осадкомеры попал 61 миллиметр небесной влаги, что позволило московскому марту "замкнуть тройку призеров среди самых влажных месяцев в век глобального потепления".
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы

"Фобос": температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Температура марта в Москве была на 2 градуса теплее климатической нормы, осадков выпало 61 миллиметр, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Ушедший в метеорологическую историю март оказался крайне неоднозначным, например, в Москве он стал ровно на 2 градуса теплее климатической нормы и с таким показателем разделил лишь 8 место среди самых теплых в XXI веке", - написал Леус.
По словам синоптика, в осадкомеры попал 61 миллиметр небесной влаги, что позволило московскому марту "замкнуть тройку призеров среди самых влажных месяцев в век глобального потепления".
Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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