https://ria.ru/20230401/temperatura-1862341218.html

Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы

Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы - РИА Новости, 01.04.2023

Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы

Температура марта в Москве была на 2 градуса теплее климатической нормы, осадков выпало 61 миллиметр, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:49

2023-04-01T12:49

2023-04-01T12:49

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Температура марта в Москве была на 2 градуса теплее климатической нормы, осадков выпало 61 миллиметр, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ушедший в метеорологическую историю март оказался крайне неоднозначным, например, в Москве он стал ровно на 2 градуса теплее климатической нормы и с таким показателем разделил лишь 8 место среди самых теплых в XXI веке", - написал Леус. По словам синоптика, в осадкомеры попал 61 миллиметр небесной влаги, что позволило московскому марту "замкнуть тройку призеров среди самых влажных месяцев в век глобального потепления".

https://ria.ru/20230401/moskva-1862303518.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус, погода