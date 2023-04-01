https://ria.ru/20230401/temperatura-1862341218.html
Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы
Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы - РИА Новости, 01.04.2023
Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы
Температура марта в Москве была на 2 градуса теплее климатической нормы, осадков выпало 61 миллиметр, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:49
2023-04-01T12:49
2023-04-01T12:49
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Температура марта в Москве была на 2 градуса теплее климатической нормы, осадков выпало 61 миллиметр, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ушедший в метеорологическую историю март оказался крайне неоднозначным, например, в Москве он стал ровно на 2 градуса теплее климатической нормы и с таким показателем разделил лишь 8 место среди самых теплых в XXI веке", - написал Леус. По словам синоптика, в осадкомеры попал 61 миллиметр небесной влаги, что позволило московскому марту "замкнуть тройку призеров среди самых влажных месяцев в век глобального потепления".
https://ria.ru/20230401/moskva-1862303518.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы
"Фобос": температура в Москве в марте была на два градуса выше климатической нормы