У входа в Киево-Печерскую лавру произошла стычка

У входа в Киево-Печерскую лавру произошла стычка

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за провокаций сторонников раскольнической ПЦУ против монахов и прихожан канонической УПЦ у входа в Киево-Печерскую лавру произошла стычка, сообщило украинское издание "Вести.ua".СМИ опубликовало видео с места: мужчина провоцирует прихожан УПЦ, танцуя во время пения молитвы, его спутник набрасывается на одного из прихожан.Накануне каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о присутствии сатанистов среди собравшихся у лавры сторонников изгнания из нее монахов, опубликовав фото смеющегося мужчины в черной толстовке с пентаграммами и надписью на английском "Есть ли у вас минутка, чтобы поговорить о нашем господе и спасителе сатане?" (Do you have a moment to talk about our lord & savior satan?)Сегодня к наместнику лавры митрополиту Павлу (Лебедю) пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей, а затем отправили под домашний арест. СМИ со ссылкой на источник в СБУ сообщили, что настоятеля подозревают по двум статьям: "Разжигание межрелигиозной вражды" и "Оправдание агрессии России".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

