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Спецоперация, 1 апреля: совещание с Шойгу по обеспечению войск боеприпасами - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 01.04.2023 (обновлено: 22:15 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862407678.html
Спецоперация, 1 апреля: совещание с Шойгу по обеспечению войск боеприпасами
Спецоперация, 1 апреля: совещание с Шойгу по обеспечению войск боеприпасами - РИА Новости, 01.04.2023
Спецоперация, 1 апреля: совещание с Шойгу по обеспечению войск боеприпасами
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что выпуск обычных и высокоточных средств поражения для объединенной российской группировки войск кратно... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T21:41
2023-04-01T22:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
сергей шойгу
сергей лавров
матеуш моравецкий
нато
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что выпуск обычных и высокоточных средств поражения для объединенной российской группировки войск кратно увеличен, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные российским президентом задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции, подчеркнул он. Главные заявления ШойгуМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание по обеспечению войск боеприпасами, этот вопрос находится на постоянном контроле в правительстве и МО РФ. Как сообщили в военном ведомстве, он отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию". При этом "количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения". Также в ходе рабочего совещания были обсуждены вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских группировок войск боеприпасами, добавили в министерстве. В том числе повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым. По словам Шойгу, "все это позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции". Он также наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки российских войск. Ход операцииМинобороны РФ сообщило в субботу о потерях Киевом около 150 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях. На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военных. На южно-донецком и запорожском направлениях украинские войска потеряли до 50 человек, говорится в сводке военного ведомства. Также российские военнослужащие уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на донецком направлении. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч" , а также 5 беспилотников в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской области и Херсонской области. В Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов украинской 127-й бригады территориальной обороны. Всего за сутки российские военные нанесли поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах. Также истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в ведомстве. Поставки вооружения УкраинеМинистр обороны ФРГ Брис Писториус исключил отправку Киеву дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором было объявлено ранее. По его словам, у Германии, как и у других стран НАТО, "ограниченный запас" вооружений. В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. По словам премьера, "оплата за эти Rosomak будет из получаемых нами европейских средств, а также из американских средств, которые получает Украина". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Совещание с Шойгу по обеспечению войск боеприпасами
Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание по обеспечению войск боеприпасами, этот вопрос находится на постоянном контроле в правительстве и МО РФ. Он отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию". При этом "количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".
2023-04-01T21:41
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PT1M00S
Вручение военнослужащим медалей "Золотая Звезда"
Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие награды в штабе Объединенной группировки войск
2023-04-01T21:41
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PT1M43S
Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженных беспилотниках
Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации
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россия, украина, германия, сергей шойгу, сергей лавров, матеуш моравецкий, нато, воздушно-космические силы россии, миг-29, ми-8 амтш, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Матеуш Моравецкий, НАТО, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 1 апреля: совещание с Шойгу по обеспечению войск боеприпасами

Спецоперация, 1 апреля: Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСергей Шойгу во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК
Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что выпуск обычных и высокоточных средств поражения для объединенной российской группировки войск кратно увеличен, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные российским президентом задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции, подчеркнул он.

Главные заявления Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание по обеспечению войск боеприпасами, этот вопрос находится на постоянном контроле в правительстве и МО РФ.
Как сообщили в военном ведомстве, он отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию". При этом "количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".
Также в ходе рабочего совещания были обсуждены вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских группировок войск боеприпасами, добавили в министерстве. В том числе повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.
По словам Шойгу, "все это позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции".
Он также наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки российских войск.

Ход операции

Минобороны РФ сообщило в субботу о потерях Киевом около 150 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях. На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военных. На южно-донецком и запорожском направлениях украинские войска потеряли до 50 человек, говорится в сводке военного ведомства. Также российские военнослужащие уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на донецком направлении.
Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч" , а также 5 беспилотников в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской области и Херсонской области.
В Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов украинской 127-й бригады территориальной обороны. Всего за сутки российские военные нанесли поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах.
Также истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в ведомстве.

Поставки вооружения Украине

Министр обороны ФРГ Брис Писториус исключил отправку Киеву дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором было объявлено ранее. По его словам, у Германии, как и у других стран НАТО, "ограниченный запас" вооружений.
В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. По словам премьера, "оплата за эти Rosomak будет из получаемых нами европейских средств, а также из американских средств, которые получает Украина".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияСергей ШойгуСергей ЛавровМатеуш МоравецкийНАТОВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29Ми-8 АМТШВооруженные силы Украины
 
 
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