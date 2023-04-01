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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 01.04.2023 (обновлено: 15:35 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862360099.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:34
2023-04-01T15:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны: украинские войска потеряли до 40 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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