https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862360099.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:34
2023-04-01T15:34
2023-04-01T15:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: украинские войска потеряли до 40 военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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