https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862360099.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.04.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:34

2023-04-01T15:34

2023-04-01T15:35

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность