https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862350117.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.04.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.04.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T17:08

2023-04-01T17:08

2023-04-01T17:08

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.О спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 апреля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Продолжаются бои за Авдеевку, Артемовск, Марьинку. Потери противника составили до 250 военнослужащих.Ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 92 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Фронтовой авиацией и средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29, вертолет Ми-8, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", уничтожены пять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 405 самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 1077 реактивных систем залпового огня, 8497 танков и других бронемашин, 4478 орудий полевой артиллерии и 9247 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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