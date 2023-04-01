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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.04.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.04.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T17:08
2023-04-01T17:08
2023-04-01T17:08
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.О спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 апреля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Продолжаются бои за Авдеевку, Артемовск, Марьинку. Потери противника составили до 250 военнослужащих.Ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 92 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Фронтовой авиацией и средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29, вертолет Ми-8, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", уничтожены пять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 405 самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 1077 реактивных систем залпового огня, 8497 танков и других бронемашин, 4478 орудий полевой артиллерии и 9247 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
запорожская область
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РИА Новости
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спецоперация, украина, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 апреля 2023 года
За минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Продолжаются бои за Авдеевку, Артемовск, Марьинку. Потери противника составили до 250 военнослужащих.
Ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 92 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Фронтовой авиацией и средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29, вертолет Ми-8, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", уничтожены пять беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 405 самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 1077 реактивных систем залпового огня, 8497 танков и других бронемашин, 4478 орудий полевой артиллерии и 9247 единиц автомобильной техники.