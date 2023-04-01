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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 01.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 01.04.2023 (обновлено: 16:20 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 01.04.2023
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
Российские войска ликвидировали украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:32
2023-04-01T16:20
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские войска ликвидировали украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщило Минобороны.Кроме того, в районах Табаевки и Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям возле населенных пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла поражение украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР, а также Марфополя и Дорожнянки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска на Херсонском направлении продолжили успешно наносить удары по подразделениям ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 92 районах.
https://ria.ru/20230331/infrastruktura-1862241182.html
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харьковская область, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области

ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской бригады теробороны в Харьковской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские войска ликвидировали украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«

"В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны", — говорится в сводке.

Кроме того, в районах Табаевки и Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-30.
Харьковская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергоинфраструктуры
31 марта, 17:38

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" усилиями авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям возле населенных пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 100 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-30.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ
Вчера, 05:08

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.
Потери противника составили:
  • до 110 военнослужащих и наемников;
  • один бронетранспортер;
  • пять боевых бронированных машин;
  • пять автомобилей;
  • боевая машина РСЗО "Град";
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика";
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле
31 марта, 12:46

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР, а также Марфополя и Дорожнянки в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-20.

Херсонское направление

Российские войска на Херсонском направлении продолжили успешно наносить удары по подразделениям ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная гаубица "Акация";
  • буксируемая пушка "Гиацинт-Б".
Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 92 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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