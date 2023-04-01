https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 01.04.2023

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области

Российские войска ликвидировали украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:32

2023-04-01T15:32

2023-04-01T16:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские войска ликвидировали украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщило Минобороны.Кроме того, в районах Табаевки и Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям возле населенных пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла поражение украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР, а также Марфополя и Дорожнянки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска на Херсонском направлении продолжили успешно наносить удары по подразделениям ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 92 районах.

https://ria.ru/20230331/infrastruktura-1862241182.html

https://ria.ru/20230401/yug-1862305795.html

https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862117649.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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