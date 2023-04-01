https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 01.04.2023
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
Российские войска ликвидировали украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:32
2023-04-01T15:32
2023-04-01T16:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские войска ликвидировали украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщило Минобороны.Кроме того, в районах Табаевки и Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям возле населенных пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла поражение украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР, а также Марфополя и Дорожнянки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска на Херсонском направлении продолжили успешно наносить удары по подразделениям ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 92 районах.
https://ria.ru/20230331/infrastruktura-1862241182.html
https://ria.ru/20230401/yug-1862305795.html
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862117649.html
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харьковская область, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской бригады теробороны в Харьковской области
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Российские войска ликвидировали украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщило
Минобороны.
«
"В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны", — говорится в сводке.
Кроме того, в районах Табаевки и Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.
Потери противника составили:
- до 50 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубица Д-30.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" усилиями авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям возле населенных пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 100 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубица Д-30.
Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ
Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.
Потери противника составили:
- до 110 военнослужащих и наемников;
- один бронетранспортер;
- пять боевых бронированных машин;
- пять автомобилей;
- боевая машина РСЗО "Град";
- самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика";
- гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
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Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР, а также Марфополя и Дорожнянки в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 50 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубица Д-20.
Российские войска на Херсонском направлении продолжили успешно наносить удары по подразделениям ВСУ.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- три автомобиля;
- самоходная гаубица "Акация";
- буксируемая пушка "Гиацинт-Б".
Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 92 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине