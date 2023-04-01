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В Швеции объяснили, почему членство Финляндии в НАТО не будет полным - РИА Новости, 01.04.2023
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16:59 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/shvetsiya-1862370422.html
В Швеции объяснили, почему членство Финляндии в НАТО не будет полным
В Швеции объяснили, почему членство Финляндии в НАТО не будет полным - РИА Новости, 01.04.2023
В Швеции объяснили, почему членство Финляндии в НАТО не будет полным
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО "не будет полным" до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:59
2023-04-01T16:59
в мире
швеция
финляндия
нато
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО "не будет полным" до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора. "Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, членство укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом", - говорится в заявлении главы МИД Швеции. По словам Билльстрёма, шведское правительство "неустанно" будет работать над тем, чтобы Швеция также стала членом НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
https://ria.ru/20230331/nato-1862129553.html
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в мире, швеция, финляндия, нато
В мире, Швеция, Финляндия, НАТО
В Швеции объяснили, почему членство Финляндии в НАТО не будет полным

В Стокгольме считают, что без Швеции членство Финляндии в НАТО не будет полным

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО "не будет полным" до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса.
В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.
"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, членство укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом", - говорится в заявлении главы МИД Швеции.
По словам Билльстрёма, шведское правительство "неустанно" будет работать над тем, чтобы Швеция также стала членом НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
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