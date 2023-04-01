https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862386441.html

Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции

Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции - РИА Новости, 01.04.2023

Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова назвала высокой оценкой ее работы решение Киева ввести против нее санкции. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T18:48

2023-04-01T18:48

2023-04-01T18:48

россия

луганская народная республика

киев

наталья никонорова

дмитрий медведев

светлана медведева

газпром

северный поток

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова назвала высокой оценкой ее работы решение Киева ввести против нее санкции. Она отметила, что когда попала в санкционный список Евросоюза, то сказала, что считает это признанием эффективности своей работы на благо России в целом и ЛНР в частности. "Повторюсь еще раз. Спасибо за высокую оценку моей работы. И за подарок на именины. Россия - лучшая страна в мире", - написала Лантратова. Сенатор напомнила, что против ее коллеги из ДНР Натальи Никоноровой такие санкции введены уже давно. "Скажу честно, раньше очень любила приезжать в Киев - красивейший город. Жаль, что с приходом комика город превратился в режимный. Без киевского торта я точно проживу. А котлеты по-киевски приготовлю дома", - заключила парламентарий. Зеленский ранее в субботу ввел санкции против физических лиц и компаний из РФ и других стран. Список из 1420 позиций опубликован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В списке оказались жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев. Также под санкции попали: исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг, председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов. Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858405886.html

https://ria.ru/20230324/zelenskiy-1860244308.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, киев, наталья никонорова, дмитрий медведев, светлана медведева, газпром, северный поток