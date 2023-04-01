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Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции - РИА Новости, 01.04.2023
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18:48 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862386441.html
Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции
Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции - РИА Новости, 01.04.2023
Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова назвала высокой оценкой ее работы решение Киева ввести против нее санкции. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:48
2023-04-01T18:48
россия
луганская народная республика
киев
наталья никонорова
дмитрий медведев
светлана медведева
газпром
северный поток
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова назвала высокой оценкой ее работы решение Киева ввести против нее санкции. Она отметила, что когда попала в санкционный список Евросоюза, то сказала, что считает это признанием эффективности своей работы на благо России в целом и ЛНР в частности. "Повторюсь еще раз. Спасибо за высокую оценку моей работы. И за подарок на именины. Россия - лучшая страна в мире", - написала Лантратова. Сенатор напомнила, что против ее коллеги из ДНР Натальи Никоноровой такие санкции введены уже давно. "Скажу честно, раньше очень любила приезжать в Киев - красивейший город. Жаль, что с приходом комика город превратился в режимный. Без киевского торта я точно проживу. А котлеты по-киевски приготовлю дома", - заключила парламентарий. Зеленский ранее в субботу ввел санкции против физических лиц и компаний из РФ и других стран. Список из 1420 позиций опубликован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В списке оказались жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев. Также под санкции попали: исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг, председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов. Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858405886.html
https://ria.ru/20230324/zelenskiy-1860244308.html
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, киев, наталья никонорова, дмитрий медведев, светлана медведева, газпром, северный поток
Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Наталья Никонорова, Дмитрий Медведев, Светлана Медведева, Газпром, Северный поток
Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции

Сенатор Лантратова назвала высокой оценкой своей работы введение Киевом санкций против нее

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенатор от Луганской Народной Республики в Совете Федерации Дарья Лантратова
Сенатор от Луганской Народной Республики в Совете Федерации Дарья Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор от Луганской Народной Республики в Совете Федерации Дарья Лантратова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова назвала высокой оценкой ее работы решение Киева ввести против нее санкции.
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"Какие прекрасные новости! (Владимир) Зеленский ввел персональные санкции против меня и моих коллег-сенаторов от ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сроком на 10 лет. И это не первоапрельская шутка", - написала политик в своем телеграм-канале.

Она отметила, что когда попала в санкционный список Евросоюза, то сказала, что считает это признанием эффективности своей работы на благо России в целом и ЛНР в частности. "Повторюсь еще раз. Спасибо за высокую оценку моей работы. И за подарок на именины. Россия - лучшая страна в мире", - написала Лантратова.
Сенатор напомнила, что против ее коллеги из ДНР Натальи Никоноровой такие санкции введены уже давно.
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"Скажу честно, раньше очень любила приезжать в Киев - красивейший город. Жаль, что с приходом комика город превратился в режимный. Без киевского торта я точно проживу. А котлеты по-киевски приготовлю дома", - заключила парламентарий.
Зеленский ранее в субботу ввел санкции против физических лиц и компаний из РФ и других стран. Список из 1420 позиций опубликован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В списке оказались жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев. Также под санкции попали: исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг, председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов.
Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевНаталья НиконороваДмитрий МедведевСветлана МедведеваГазпромСеверный поток
 
 
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