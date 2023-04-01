Сенатор Лантратова поблагодарила Зеленского за санкции
Сенатор Лантратова назвала высокой оценкой своей работы введение Киевом санкций против нее
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенатор от Луганской Народной Республики в Совете Федерации Дарья Лантратова
Сенатор от Луганской Народной Республики в Совете Федерации Дарья Лантратова. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова назвала высокой оценкой ее работы решение Киева ввести против нее санкции.
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"Какие прекрасные новости! (Владимир) Зеленский ввел персональные санкции против меня и моих коллег-сенаторов от ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сроком на 10 лет. И это не первоапрельская шутка", - написала политик в своем телеграм-канале.
Она отметила, что когда попала в санкционный список Евросоюза, то сказала, что считает это признанием эффективности своей работы на благо России в целом и ЛНР в частности. "Повторюсь еще раз. Спасибо за высокую оценку моей работы. И за подарок на именины. Россия - лучшая страна в мире", - написала Лантратова.
Сенатор напомнила, что против ее коллеги из ДНР Натальи Никоноровой такие санкции введены уже давно.
"Скажу честно, раньше очень любила приезжать в Киев - красивейший город. Жаль, что с приходом комика город превратился в режимный. Без киевского торта я точно проживу. А котлеты по-киевски приготовлю дома", - заключила парламентарий.
Зеленский ранее в субботу ввел санкции против физических лиц и компаний из РФ и других стран. Список из 1420 позиций опубликован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В списке оказались жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев. Также под санкции попали: исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг, председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов.
Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.