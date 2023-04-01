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В США назвали возможную причину вспышки сальмонеллеза в стране
В США назвали возможную причину вспышки сальмонеллеза в стране - РИА Новости, 01.04.2023
В США назвали возможную причину вспышки сальмонеллеза в стране
Власти США расследуют вспышку сальмонеллеза, причиной которой могла стать мука, сообщил регулятор CDC. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T01:05
2023-04-01T01:05
2023-04-01T01:05
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Власти США расследуют вспышку сальмонеллеза, причиной которой могла стать мука, сообщил регулятор CDC. В 11 штатах выявлены 12 случаев кишечной инфекции, трое пациентов госпитализированы. "Следствие работает над тем, чтобы определить конкретную торговую марку муки, связанную с этой вспышкой", - говорится в сообщении. Специалисты предупреждают, что сальмонелла, бактерия-возбудитель сальмонеллеза, может присутствовать в любой муке, и призывают "не есть и не играть" с мукой или сырым тестом.
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сша, в мире
В США назвали возможную причину вспышки сальмонеллеза в стране
CDC: вспышку сальмонеллеза в США могла вызвать мука
ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Власти США расследуют вспышку сальмонеллеза, причиной которой могла стать мука, сообщил регулятор CDC.
В 11 штатах выявлены 12 случаев кишечной инфекции, трое пациентов госпитализированы.
"Следствие работает над тем, чтобы определить конкретную торговую марку муки, связанную с этой вспышкой", - говорится в сообщении.
Специалисты предупреждают, что сальмонелла, бактерия-возбудитель сальмонеллеза, может присутствовать в любой муке, и призывают "не есть и не играть" с мукой или сырым тестом.
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