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В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной - РИА Новости, 01.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:28 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html
В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной
В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной - РИА Новости, 01.04.2023
В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной
Реакция мирового сообщества на гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) минимальна и недостаточна, заявил глава Синодального отдела по... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:28
2023-04-01T16:28
религия
украина
владимир легойда
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
в мире
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Реакция мирового сообщества на гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) минимальна и недостаточна, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Про украинскую власть мы молчим, она является причиной происходящего. А вот реакция мирового сообщества, которая могла бы на это повлиять, минимальна и совершенно не адекватна происходящему", – сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230401/obvineniya-1862341695.html
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украина, владимир легойда, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире, русская православная церковь
Религия, Украина, Владимир Легойда, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Русская православная церковь
В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной

В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на каноническую УПЦ недостаточной

© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре, Украина
Верующие в Киево-Печерской лавре, Украина - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Реакция мирового сообщества на гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) минимальна и недостаточна, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Про украинскую власть мы молчим, она является причиной происходящего. А вот реакция мирового сообщества, которая могла бы на это повлиять, минимальна и совершенно не адекватна происходящему", – сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ предъявили обвинения по двум статьям
Вчера, 12:53
Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ
31 марта, 17:20
 
РелигияУкраинаВладимир ЛегойдаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦВ миреРусская православная церковь
 
 
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