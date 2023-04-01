В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной
В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на каноническую УПЦ недостаточной
Верующие в Киево-Печерской лавре, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Реакция мирового сообщества на гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) минимальна и недостаточна, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Про украинскую власть мы молчим, она является причиной происходящего. А вот реакция мирового сообщества, которая могла бы на это повлиять, минимальна и совершенно не адекватна происходящему", – сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".