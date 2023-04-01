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Биография Сергея Рахманинова - РИА Новости, 01.04.2023
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00:29 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/rakhmaninov-1861827453.html
Биография Сергея Рахманинова
Биография Сергея Рахманинова - РИА Новости, 01.04.2023
Биография Сергея Рахманинова
Композитор, пианист, дирижер Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1873 года в дворянской семье. Долгое время местом... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:29
2023-04-01T00:29
справки
россия
америка
сергей рахманинов
петр чайковский
европа
большой театр
мариинский театр
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Композитор, пианист, дирижер Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1873 года в дворянской семье. Долгое время местом рождения считалось имение его родителей Онег, недалеко от Новгорода; исследования последних лет называют усадьбу Семеново Старорусского уезда Новгородской губернии (ныне – Новгородская область). Рос в музыкальной семье. Его дед учился у известного в России педагога и композитора Джона Фильда, написал несколько романсов и фортепианных пьес, изданных в XVIII веке. Отец – потомственный тамбовский дворянин – тоже увлекался музыкой, но профессионально не играл. Первой учительницей музыки Сергея Рахманинова стала его мать Любовь Рахманинова, дочь генерала Петра Бутакова, директора Аракчеевского кадетского корпуса. С 1882 года учился в Санкт-Петербургской консерватории как пианист. В 1885 году по совету своего кузена Александра Зилоти был переведен в Московскую консерваторию в класс фортепиано Николая Зверева (жил и воспитывался в его доме до 1889 года). В эти годы Рахманинов познакомился с Антоном Рубинштейном, чей фортепианный стиль считал эталонным, и Петром Чайковским, под влиянием которого стал сочинять и который поддерживал Рахманинова вплоть до своей кончины. В 1891 окончил Московскую консерваторию как пианист, в 1892 – как композитор с Большой золотой медалью.Дипломной работой Рахманинова стала одноактная опера "Алеко" (1892) по поэме Александра Пушкина "Цыганы". В 1893 году она была поставлена в Большом театре.Среди его произведений, написанных в годы учебы, первый фортепианный концерт, ряд романсов, пьесы для фортепиано, в том числе, прелюдия до-диез минор, которая позднее стала одним из наиболее известных произведений Рахманинова.В 1890-х годах Рахманиновым была написана симфоническая фантазия "Утес" (1893), "Музыкальные моменты" для фортепиано (1896) и ряд романсов. Под впечатлением смерти Чайковского в 1893 году было создано Элегическое трио "Памяти великого художника".В 1895 году Рахманинов сочинил Первую симфонию, премьера которой в 1897 году обернулась крупным провалом. Сильное потрясение привело Рахманинова к творческому кризису. На несколько лет он отошел от сочинения музыки, сосредоточившись на исполнительской деятельности. В 1894-1901 годах Рахманинов преподавал музыку в Мариинском женском училище, в конце 1902 года - середине 1906 года – в Училище ордена Святой Екатерины и Елизаветинском институте.С середины 1890-годов сочинения Рахманинова стали входить в концертную и учебную практику, он стал кумиром московской публики.В 1897-1898 годах по приглашению Саввы Мамонтова, Рахманинов – 2-й дирижер Частной русской оперы; ряд спектаклей прошел с участием Федора Шаляпина (например, первая постановка оперы "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова, 1898); личная дружба и творческое общение с Шаляпиным продолжались до конца жизни.В 1899 году Рахманинов с успехом дебютировал в Европе (в Лондоне) как пианист и симфонический дирижер с исполнением своих сочинений.К началу 1900-х годов Рахманинову удалось преодолеть творческий кризис. В период между 1900 и 1917 годами была создана большая часть самых ярких и значительных сочинений композитора.Крупные произведения этого периода – Второй концерт для фортепиано с оркестром (1901), Соната для виолончели и фортепиано (1901), кантата "Весна" (1902), оперы "Скупой рыцарь" и "Франческа да Римини" (обе 1904), 2-я симфония (1907), симфоническая поэма "Остров мертвых" (1909), 3-й концерт для фортепиано с оркестром (1909), 1-я соната (1907) и др.В 1904-1906 годах Рахманинов – дирижер московского Большого театра, где вел основной русский оперный репертуар; здесь он впервые в отечественном оперном театре, следуя примеру европейских сцен, перенес дирижерский пульт на место перед оркестром (прежде место дирижера находилось за суфлерской будкой спиной к оркестру).В Большом театре в 1904 под управлением Рахманинова состоялась историческая постановка оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки "в подлинной музыкальной редакции", с Федором Шаляпиным в главной роли, в 1905 году – московская премьера оперы "Пан воевода" Николая Римского-Корсакова, при полном одобрении автора; в 1906 году Рахманинов дирижировал премьерами своих новых одноактных опер "Скупой рыцарь" (на текст одноименной "маленькой трагедии" Пушкина) и "Франческа да Римини" (либретто по "Божественной комедии" Данте). В 1907 году Рахманинов принял участие как композитор, пианист (2-й фортепианный концерт) и дирижер (кантата "Весна") в Исторических русских концертах Сергея Дягилева в Париже.Концерты в России, странах Европы (1907-1914), США и Канаде (1909-1910) принесли Рахманинову славу одного из величайших пианистов современности. Росла и его известность как дирижера (в 1912 году в петербургском Мариинском театре он дирижировал оперой "Пиковая дама" Петра Чайковского) и композитора.В 1912-1914 годах – дирижер симфонических концертов Московского филармонического общества, в котором на протяжении многих лет исполнялись все его новые сочинения.Наиболее значительные сочинения Рахманинова 1910-х годов – "Литургия Св. Иоанна Златоуста" (1910), "Всенощное бдение" (1915; оба сочинения впервые исполнены Синодальным хором под руководством Николая Данилина) и симфоническая поэма с певцами-солистами и хором "Колокола" (по поэме Эдгара По, в вольном переводе Константина Бальмонта, исполнена в 1914 году под управлением автора; все – в Москве).Богато и разнообразно представлены в его творчестве 1900-1910-х годов и малые формы: романсы (в том числе знаменитые "Сирень" на слова Екатерины Бекетовой, "Здесь хорошо" на слова Галины Галиной, "Маргаритки" на слова Игоря Северянина и многие другие), пьесы для фортепиано (в том числе две тетради прелюдий и две тетради "Этюдов-картин").Февральская революция 1917 года была радостным событием для Рахманинова. Вскоре, однако, чувство радости сменилось тревогой, которая нарастала в связи с разворачивающимися событиями. Октябрьская революция была встречена композитором настороженно. По его мнению, в связи с ломкой всего строя, артистическая деятельность в России могла прекратиться на многие годы, поэтому композитор воспользовался пришедшим из Швеции предложением выступить в концерте в Стокгольме. В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 году он вместе с семьей переехал в Америку и поселился в Нью-Йорке. В Америке Сергей Рахманинов добился большого успеха. Ежегодно давая десятки концертов в Америке и разных европейских странах, он исполнял разнообразный пианистический репертуар, особенно охотно он играл произведения Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Франца Листа.Многочисленные концертные выступления не оставляли Рахманинову сил и времени для сочинения музыки. В течение первых девяти лет эмиграции Рахманинов не написал ни одного нового произведения.В 1926 году он закончил Концерт №4 для фортепиано с оркестром (начатый в России в середине 1910-х годов). Затем появились "Три русские песни" для хора и оркестра (1926), "Вариации на тему Корелли" для фортепиано (1931), "Рапсодия на тему Паганини" для фортепиано с оркестром (1934), Симфония №3 (1935–1936) и "Симфонические танцы" для оркестра (1940). В последних двух произведениях с особой силой звучит тема тоски по утраченной России. Рахманинов оказывал материальную поддержку соотечественников за рубежом и в России. Весь сбор за выступление в апреле 1922 года был передан в пользу голодающих в России. В 1941 году Рахманинов провел концерт, весь сбор от которого был передан в фонд помощи Красной Армии.В 1943 году принял американское гражданство. Последний год жил в собственном доме в Беверли-Хиллз.28 марта 1943 года Рахманинов скончался после тяжелой болезни. Он был похоронен на русском кладбище в Кенсико, недалеко от Нью-Йорка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, америка, сергей рахманинов, петр чайковский, европа, большой театр, мариинский театр
Справки, Россия, Америка, Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Европа, Большой театр, Мариинский театр

Биография Сергея Рахманинова

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомпозитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем рабочем кабинете.
Композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем рабочем кабинете. - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости
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Композитор, пианист, дирижер Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1873 года в дворянской семье. Долгое время местом рождения считалось имение его родителей Онег, недалеко от Новгорода; исследования последних лет называют усадьбу Семеново Старорусского уезда Новгородской губернии (ныне – Новгородская область).
Рос в музыкальной семье. Его дед учился у известного в России педагога и композитора Джона Фильда, написал несколько романсов и фортепианных пьес, изданных в XVIII веке. Отец – потомственный тамбовский дворянин – тоже увлекался музыкой, но профессионально не играл. Первой учительницей музыки Сергея Рахманинова стала его мать Любовь Рахманинова, дочь генерала Петра Бутакова, директора Аракчеевского кадетского корпуса.
С 1882 года учился в Санкт-Петербургской консерватории как пианист. В 1885 году по совету своего кузена Александра Зилоти был переведен в Московскую консерваторию в класс фортепиано Николая Зверева (жил и воспитывался в его доме до 1889 года). В эти годы Рахманинов познакомился с Антоном Рубинштейном, чей фортепианный стиль считал эталонным, и Петром Чайковским, под влиянием которого стал сочинять и который поддерживал Рахманинова вплоть до своей кончины.
В 1891 окончил Московскую консерваторию как пианист, в 1892 – как композитор с Большой золотой медалью.
Дипломной работой Рахманинова стала одноактная опера "Алеко" (1892) по поэме Александра Пушкина "Цыганы". В 1893 году она была поставлена в Большом театре.
Среди его произведений, написанных в годы учебы, первый фортепианный концерт, ряд романсов, пьесы для фортепиано, в том числе, прелюдия до-диез минор, которая позднее стала одним из наиболее известных произведений Рахманинова.
В 1890-х годах Рахманиновым была написана симфоническая фантазия "Утес" (1893), "Музыкальные моменты" для фортепиано (1896) и ряд романсов. Под впечатлением смерти Чайковского в 1893 году было создано Элегическое трио "Памяти великого художника".
В 1895 году Рахманинов сочинил Первую симфонию, премьера которой в 1897 году обернулась крупным провалом. Сильное потрясение привело Рахманинова к творческому кризису. На несколько лет он отошел от сочинения музыки, сосредоточившись на исполнительской деятельности.
В 1894-1901 годах Рахманинов преподавал музыку в Мариинском женском училище, в конце 1902 года - середине 1906 года – в Училище ордена Святой Екатерины и Елизаветинском институте.
С середины 1890-годов сочинения Рахманинова стали входить в концертную и учебную практику, он стал кумиром московской публики.
В 1897-1898 годах по приглашению Саввы Мамонтова, Рахманинов – 2-й дирижер Частной русской оперы; ряд спектаклей прошел с участием Федора Шаляпина (например, первая постановка оперы "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова, 1898); личная дружба и творческое общение с Шаляпиным продолжались до конца жизни.
В 1899 году Рахманинов с успехом дебютировал в Европе (в Лондоне) как пианист и симфонический дирижер с исполнением своих сочинений.
К началу 1900-х годов Рахманинову удалось преодолеть творческий кризис. В период между 1900 и 1917 годами была создана большая часть самых ярких и значительных сочинений композитора.
Крупные произведения этого периода – Второй концерт для фортепиано с оркестром (1901), Соната для виолончели и фортепиано (1901), кантата "Весна" (1902), оперы "Скупой рыцарь" и "Франческа да Римини" (обе 1904), 2-я симфония (1907), симфоническая поэма "Остров мертвых" (1909), 3-й концерт для фортепиано с оркестром (1909), 1-я соната (1907) и др.
В 1904-1906 годах Рахманинов – дирижер московского Большого театра, где вел основной русский оперный репертуар; здесь он впервые в отечественном оперном театре, следуя примеру европейских сцен, перенес дирижерский пульт на место перед оркестром (прежде место дирижера находилось за суфлерской будкой спиной к оркестру).
В Большом театре в 1904 под управлением Рахманинова состоялась историческая постановка оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки "в подлинной музыкальной редакции", с Федором Шаляпиным в главной роли, в 1905 году – московская премьера оперы "Пан воевода" Николая Римского-Корсакова, при полном одобрении автора; в 1906 году Рахманинов дирижировал премьерами своих новых одноактных опер "Скупой рыцарь" (на текст одноименной "маленькой трагедии" Пушкина) и "Франческа да Римини" (либретто по "Божественной комедии" Данте). В 1907 году Рахманинов принял участие как композитор, пианист (2-й фортепианный концерт) и дирижер (кантата "Весна") в Исторических русских концертах Сергея Дягилева в Париже.
Концерты в России, странах Европы (1907-1914), США и Канаде (1909-1910) принесли Рахманинову славу одного из величайших пианистов современности. Росла и его известность как дирижера (в 1912 году в петербургском Мариинском театре он дирижировал оперой "Пиковая дама" Петра Чайковского) и композитора.
В 1912-1914 годах – дирижер симфонических концертов Московского филармонического общества, в котором на протяжении многих лет исполнялись все его новые сочинения.
Наиболее значительные сочинения Рахманинова 1910-х годов – "Литургия Св. Иоанна Златоуста" (1910), "Всенощное бдение" (1915; оба сочинения впервые исполнены Синодальным хором под руководством Николая Данилина) и симфоническая поэма с певцами-солистами и хором "Колокола" (по поэме Эдгара По, в вольном переводе Константина Бальмонта, исполнена в 1914 году под управлением автора; все – в Москве).
Богато и разнообразно представлены в его творчестве 1900-1910-х годов и малые формы: романсы (в том числе знаменитые "Сирень" на слова Екатерины Бекетовой, "Здесь хорошо" на слова Галины Галиной, "Маргаритки" на слова Игоря Северянина и многие другие), пьесы для фортепиано (в том числе две тетради прелюдий и две тетради "Этюдов-картин").
Февральская революция 1917 года была радостным событием для Рахманинова. Вскоре, однако, чувство радости сменилось тревогой, которая нарастала в связи с разворачивающимися событиями. Октябрьская революция была встречена композитором настороженно. По его мнению, в связи с ломкой всего строя, артистическая деятельность в России могла прекратиться на многие годы, поэтому композитор воспользовался пришедшим из Швеции предложением выступить в концерте в Стокгольме. В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 году он вместе с семьей переехал в Америку и поселился в Нью-Йорке.
В Америке Сергей Рахманинов добился большого успеха. Ежегодно давая десятки концертов в Америке и разных европейских странах, он исполнял разнообразный пианистический репертуар, особенно охотно он играл произведения Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Франца Листа.
Многочисленные концертные выступления не оставляли Рахманинову сил и времени для сочинения музыки. В течение первых девяти лет эмиграции Рахманинов не написал ни одного нового произведения.
В 1926 году он закончил Концерт №4 для фортепиано с оркестром (начатый в России в середине 1910-х годов). Затем появились "Три русские песни" для хора и оркестра (1926), "Вариации на тему Корелли" для фортепиано (1931), "Рапсодия на тему Паганини" для фортепиано с оркестром (1934), Симфония №3 (1935–1936) и "Симфонические танцы" для оркестра (1940). В последних двух произведениях с особой силой звучит тема тоски по утраченной России.
Рахманинов оказывал материальную поддержку соотечественников за рубежом и в России. Весь сбор за выступление в апреле 1922 года был передан в пользу голодающих в России. В 1941 году Рахманинов провел концерт, весь сбор от которого был передан в фонд помощи Красной Армии.
В 1943 году принял американское гражданство. Последний год жил в собственном доме в Беверли-Хиллз.
28 марта 1943 года Рахманинов скончался после тяжелой болезни. Он был похоронен на русском кладбище в Кенсико, недалеко от Нью-Йорка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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