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В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 01.04.2023
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий
Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:30
2023-04-01T11:30
2023-04-01T11:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, частично. "Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут вестись ежедневно при условии благоприятной погоды.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, частично.
"Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут вестись ежедневно при условии благоприятной погоды.
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