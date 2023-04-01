https://ria.ru/20230401/promyvka-1862331464.html

В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий

В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 01.04.2023

В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий

Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:30

2023-04-01T11:30

2023-04-01T11:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, частично. "Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут вестись ежедневно при условии благоприятной погоды.

https://realty.ria.ru/20230331/khamovniki-1861905272.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы