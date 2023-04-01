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На Дом культуры в Курской области сбросили взрывное устройство - РИА Новости, 01.04.2023
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12:24 01.04.2023 (обновлено: 13:39 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/proisshestvie-1862338028.html
На Дом культуры в Курской области сбросили взрывное устройство
На Дом культуры в Курской области сбросили взрывное устройство - РИА Новости, 01.04.2023
На Дом культуры в Курской области сбросили взрывное устройство
Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:24
2023-04-01T13:39
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 1 апр — РИА Новости. Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Происшествие произошло в ночь на субботу. Губернатор уточнил, что в результате взрыва никто не пострадал, но осколками посекло окна и фасады зданий ФАПа и сельсовета, которые находятся неподалеку. В Глушковском районе 29 января украинские войска обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский, снаряды повредили линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино ВСУ обстреляли ремонтную бригаду электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.В Курской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. В начале февраля его продлили бессрочно.Такой уровень реагирования подразумевает усиление работы силовых структур, досмотры на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230329/drony-1861419917.html
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
На Дом культуры в Курской области сбросили взрывное устройство

Глава Курской области Старовойт: ВСУ скинули на крышу Дома культуры взрывное устройство

© Фото : Роман Старовойт/TelegramВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района
ВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
ВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района
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ВОРОНЕЖ, 1 апр — РИА Новости. Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«
"Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования", — добавил он.
Происшествие произошло в ночь на субботу.
Губернатор уточнил, что в результате взрыва никто не пострадал, но осколками посекло окна и фасады зданий ФАПа и сельсовета, которые находятся неподалеку.
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В Глушковском районе 29 января украинские войска обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский, снаряды повредили линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино ВСУ обстреляли ремонтную бригаду электриков, один человек получил легкое ранение.
Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.
В Курской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. В начале февраля его продлили бессрочно.
Такой уровень реагирования подразумевает усиление работы силовых структур, досмотры на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов.
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ПроисшествияКурская областьГлушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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