https://ria.ru/20230401/proisshestvie-1862338028.html

На Дом культуры в Курской области сбросили взрывное устройство

На Дом культуры в Курской области сбросили взрывное устройство - РИА Новости, 01.04.2023

На Дом культуры в Курской области сбросили взрывное устройство

Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:24

2023-04-01T12:24

2023-04-01T13:39

происшествия

курская область

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 1 апр — РИА Новости. Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Происшествие произошло в ночь на субботу. Губернатор уточнил, что в результате взрыва никто не пострадал, но осколками посекло окна и фасады зданий ФАПа и сельсовета, которые находятся неподалеку. В Глушковском районе 29 января украинские войска обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский, снаряды повредили линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино ВСУ обстреляли ремонтную бригаду электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.В Курской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. В начале февраля его продлили бессрочно.Такой уровень реагирования подразумевает усиление работы силовых структур, досмотры на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230329/drony-1861419917.html

https://ria.ru/20230331/pvo-1862219243.html

курская область

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины