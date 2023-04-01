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В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы - РИА Новости, 01.04.2023
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы
Пожар, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском на площади три тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T20:43
2023-04-01T20:43
2023-04-01T20:44
происшествия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянск
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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Пожар, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском на площади три тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55 мск. По прибытии установлено, что огонь распространяется в строении на территории птицеводческой фермы. Как ранее уточнили РИА Новости в МЧС, возгорание произошло на территории предприятия "Брянский бройлер". По данным МЧС, в 15.51 мск пожар локализован, в 17.22 мск ликвидация открытого горения. По уточненным данным, площадь пожара 3000 квадратных метров, причины устанавливаются. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что при пожаре погиб человек.
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происшествия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянск
Происшествия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянск
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы "Брянский бройлер"