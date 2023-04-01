Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 01.04.2023 (обновлено: 20:44 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/pozhar-1862401801.html
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы - РИА Новости, 01.04.2023
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы
Пожар, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском на площади три тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T20:43
2023-04-01T20:44
происшествия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862389338_0:218:817:678_1920x0_80_0_0_89c83fbf30f2e84ac3f5d4231dbaf3d0.jpg
БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Пожар, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском на площади три тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55 мск. По прибытии установлено, что огонь распространяется в строении на территории птицеводческой фермы. Как ранее уточнили РИА Новости в МЧС, возгорание произошло на территории предприятия "Брянский бройлер". По данным МЧС, в 15.51 мск пожар локализован, в 17.22 мск ликвидация открытого горения. По уточненным данным, площадь пожара 3000 квадратных метров, причины устанавливаются. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что при пожаре погиб человек.
https://ria.ru/20230326/pozhar-1860671512.html
брянская область
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862389338_0:210:671:714_1920x0_80_0_0_3fb5ca75eb95f33ea67be162af909577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянск
Происшествия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянск
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы "Брянский бройлер"

© Фото : ГУ МЧС по Брянской областиПожар на птицеводческой ферме в Брянской области
Пожар на птицеводческой ферме в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : ГУ МЧС по Брянской области
Пожар на птицеводческой ферме в Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Пожар, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском на площади три тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по региону.
«
"В 19.37 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55 мск. По прибытии установлено, что огонь распространяется в строении на территории птицеводческой фермы. Как ранее уточнили РИА Новости в МЧС, возгорание произошло на территории предприятия "Брянский бройлер".
По данным МЧС, в 15.51 мск пожар локализован, в 17.22 мск ликвидация открытого горения. По уточненным данным, площадь пожара 3000 квадратных метров, причины устанавливаются.
Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что при пожаре погиб человек.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Подмосковье локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий
26 марта, 01:15
 
ПроисшествияБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Брянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала