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В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб человек - РИА Новости, 01.04.2023
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18:52 01.04.2023 (обновлено: 19:09 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/pozhar-1862386836.html
В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб человек
В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб человек - РИА Новости, 01.04.2023
В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб человек
Один человек погиб в результате пожара, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:52
2023-04-01T19:09
происшествия
брянск
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Есть погибший", - сказал собеседник агентства. Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55 мск. По прибытии установлено, что происходит пожар в строении на территории птицеводческой фермы. Как ранее уточнили РИА Новости в МЧС, пожар произошел на территории предприятия "Брянский бройлер". По данным МЧС, в 15.51 мск пожар локализован, в 17.22 мск ликвидация открытого горения. По уточненным данным, площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров, причины устанавливаются.
https://ria.ru/20230326/pozhar-1860687130.html
брянск
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происшествия, брянск, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянск, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб человек

В Брянской области при пожаре на территории птицеводческой фермы погиб человек

© Фото : ГУ МЧС по Брянской областиПожар на птицеводческой ферме в Брянской области
Пожар на птицеводческой ферме в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : ГУ МЧС по Брянской области
Пожар на птицеводческой ферме в Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Есть погибший", - сказал собеседник агентства.
Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55 мск. По прибытии установлено, что происходит пожар в строении на территории птицеводческой фермы. Как ранее уточнили РИА Новости в МЧС, пожар произошел на территории предприятия "Брянский бройлер".
По данным МЧС, в 15.51 мск пожар локализован, в 17.22 мск ликвидация открытого горения.
По уточненным данным, площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров, причины устанавливаются.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Подмосковье потушили пожар на металлургическом заводе
26 марта, 07:20
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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