https://ria.ru/20230401/pozhar-1862386836.html

В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб человек

В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб человек - РИА Новости, 01.04.2023

В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб человек

Один человек погиб в результате пожара, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T18:52

2023-04-01T18:52

2023-04-01T19:09

происшествия

брянск

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара, который произошел на территории птицеводческой фермы под Брянском, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Есть погибший", - сказал собеседник агентства. Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55 мск. По прибытии установлено, что происходит пожар в строении на территории птицеводческой фермы. Как ранее уточнили РИА Новости в МЧС, пожар произошел на территории предприятия "Брянский бройлер". По данным МЧС, в 15.51 мск пожар локализован, в 17.22 мск ликвидация открытого горения. По уточненным данным, площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров, причины устанавливаются.

https://ria.ru/20230326/pozhar-1860687130.html

брянск

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происшествия, брянск, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)