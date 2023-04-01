https://ria.ru/20230401/pozhar-1862374981.html
В Брянской области загорелась птицеводческая ферма
В Брянской области загорелась птицеводческая ферма - РИА Новости, 01.04.2023
В Брянской области загорелась птицеводческая ферма
Пожар произошел на территории птицеводческой фермы в селе Уручье Брянской области, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T17:25
2023-04-01T17:25
2023-04-01T17:25
происшествия
брянская область
россия
брянский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Пожар произошел на территории птицеводческой фермы в селе Уручье Брянской области, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону. Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55 мск. "По прибытии установлено, что происходит пожар в строении на территории птицеводческой фермы", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в МЧС, пожар произошел на территории предприятия "Брянский бройлер", в 15.55 мск пожар локализован. Площадь пожара не уточняется, причины устанавливаются. На месте работают пожарно-спасательные расчеты.
https://ria.ru/20230326/pozhar-1860667037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, брянский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянская область, Россия, Брянский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области загорелась птицеводческая ферма
В Брянской области в селе Уручье на территории птицеводческой фермы произошел пожар
БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Пожар произошел на территории птицеводческой фермы в селе Уручье Брянской области, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района
поступило в дежурную часть в 14:55 мск.
"По прибытии установлено, что происходит пожар в строении на территории птицеводческой фермы", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в МЧС, пожар произошел на территории предприятия "Брянский бройлер", в 15.55 мск пожар локализован.
Площадь пожара не уточняется, причины устанавливаются. На месте работают пожарно-спасательные расчеты.
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