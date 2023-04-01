https://ria.ru/20230401/pozhar-1862374981.html

В Брянской области загорелась птицеводческая ферма

В Брянской области загорелась птицеводческая ферма - РИА Новости, 01.04.2023

В Брянской области загорелась птицеводческая ферма

Пожар произошел на территории птицеводческой фермы в селе Уручье Брянской области, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T17:25

2023-04-01T17:25

2023-04-01T17:25

происшествия

брянская область

россия

брянский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Пожар произошел на территории птицеводческой фермы в селе Уручье Брянской области, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону. Сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55 мск. "По прибытии установлено, что происходит пожар в строении на территории птицеводческой фермы", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в МЧС, пожар произошел на территории предприятия "Брянский бройлер", в 15.55 мск пожар локализован. Площадь пожара не уточняется, причины устанавливаются. На месте работают пожарно-спасательные расчеты.

https://ria.ru/20230326/pozhar-1860667037.html

брянская область

россия

брянский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, россия, брянский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)