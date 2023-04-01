https://ria.ru/20230401/populyatsii-1862869859.html
Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше
Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше - РИА Новости, 04.04.2023
Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше
Грамотная экологическая политика благоустройства в Москве влияет на популяции птиц, так, серых ворон стало меньше, зато число водоплавающих птиц растёт, сообщил РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-01T10:11
2023-04-01T10:11
2023-04-04T12:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
николай кудрявцев
мосприрода
городское хозяйство москвы
международный день птиц
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Грамотная экологическая политика благоустройства в Москве влияет на популяции птиц, так, серых ворон стало меньше, зато число водоплавающих птиц растёт, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц. Специалист отметил, что при этом определённая популяция ворон всё же важна для города, так как серая ворона выполняет роль санитара, съедая погибших птиц. Кроме того, у них есть природный иммунитет к болезням. По его словам, в Москве регистрируется более 200 видов птиц. И некоторых из них можно встретить даже в жилых кварталах. Они селятся в старых районах, где выросли большие деревья. К ним относится зяблик, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, горихвостка, обыкновенная лазоревка, даже некоторые дрозды.
https://ria.ru/20230203/ptitsy-1850536701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, николай кудрявцев, мосприрода, городское хозяйство москвы, международный день птиц
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Николай Кудрявцев, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы, Международный день птиц
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Грамотная экологическая политика благоустройства в Москве влияет на популяции птиц, так, серых ворон стало меньше, зато число водоплавающих птиц растёт, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц.
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"Раньше серых ворон в Москве было больше. Сейчас за счет того, что свалки мусора имеют закрытый периметр, ворон стало меньше. Это хорошо для популяции других птиц, потому что серые вороны - всеядные. Вороны часто разоряют гнезда других, мелких птиц", - рассказал Кудрявцев.
Специалист отметил, что при этом определённая популяция ворон всё же важна для города, так как серая ворона выполняет роль санитара, съедая погибших птиц. Кроме того, у них есть природный иммунитет к болезням.
«
"Уток-крякв с каждым годом становится все больше, это говорит о том, что у нас на береговой зоне произрастает водная растительность или кусты, есть где им гнездиться. Есть такая птица - большая поганка или чомга - их больше на востоке, юго-востоке, она гнездится в Измайловском парке на Лебедянском пруду, например, строит плавучие гнезда, и чтобы ей построить такое гнездо, нужны заросли тростника. Там же гнездятся лысухи и камышницы, их тоже с каждым годом становится все больше и больше. То есть, грамотная экологическая политика в плане благоустройства - это не полное вычищение растительности, а оставление прибрежной растительности, приводит к тому, что мы увеличиваем численность многих видов птиц, которым такие места обитания нужны", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в Москве регистрируется более 200 видов птиц. И некоторых из них можно встретить даже в жилых кварталах. Они селятся в старых районах, где выросли большие деревья. К ним относится зяблик, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, горихвостка, обыкновенная лазоревка, даже некоторые дрозды.
Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы