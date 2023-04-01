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Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше - РИА Новости, 04.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:11 01.04.2023 (обновлено: 12:37 04.04.2023)
https://ria.ru/20230401/populyatsii-1862869859.html
Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше
Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше - РИА Новости, 04.04.2023
Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше
Грамотная экологическая политика благоустройства в Москве влияет на популяции птиц, так, серых ворон стало меньше, зато число водоплавающих птиц растёт, сообщил РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-01T10:11
2023-04-04T12:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
николай кудрявцев
мосприрода
городское хозяйство москвы
международный день птиц
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Грамотная экологическая политика благоустройства в Москве влияет на популяции птиц, так, серых ворон стало меньше, зато число водоплавающих птиц растёт, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц. Специалист отметил, что при этом определённая популяция ворон всё же важна для города, так как серая ворона выполняет роль санитара, съедая погибших птиц. Кроме того, у них есть природный иммунитет к болезням. По его словам, в Москве регистрируется более 200 видов птиц. И некоторых из них можно встретить даже в жилых кварталах. Они селятся в старых районах, где выросли большие деревья. К ним относится зяблик, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, горихвостка, обыкновенная лазоревка, даже некоторые дрозды.
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москва, николай кудрявцев, мосприрода, городское хозяйство москвы, международный день птиц
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Николай Кудрявцев, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы, Международный день птиц

Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтки в парке в Москве
Утки в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Грамотная экологическая политика благоустройства в Москве влияет на популяции птиц, так, серых ворон стало меньше, зато число водоплавающих птиц растёт, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц.
«

"Раньше серых ворон в Москве было больше. Сейчас за счет того, что свалки мусора имеют закрытый периметр, ворон стало меньше. Это хорошо для популяции других птиц, потому что серые вороны - всеядные. Вороны часто разоряют гнезда других, мелких птиц", - рассказал Кудрявцев.

Специалист отметил, что при этом определённая популяция ворон всё же важна для города, так как серая ворона выполняет роль санитара, съедая погибших птиц. Кроме того, у них есть природный иммунитет к болезням.
«
"Уток-крякв с каждым годом становится все больше, это говорит о том, что у нас на береговой зоне произрастает водная растительность или кусты, есть где им гнездиться. Есть такая птица - большая поганка или чомга - их больше на востоке, юго-востоке, она гнездится в Измайловском парке на Лебедянском пруду, например, строит плавучие гнезда, и чтобы ей построить такое гнездо, нужны заросли тростника. Там же гнездятся лысухи и камышницы, их тоже с каждым годом становится все больше и больше. То есть, грамотная экологическая политика в плане благоустройства - это не полное вычищение растительности, а оставление прибрежной растительности, приводит к тому, что мы увеличиваем численность многих видов птиц, которым такие места обитания нужны", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в Москве регистрируется более 200 видов птиц. И некоторых из них можно встретить даже в жилых кварталах. Они селятся в старых районах, где выросли большие деревья. К ним относится зяблик, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, горихвостка, обыкновенная лазоревка, даже некоторые дрозды.
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