Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше

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"Уток-крякв с каждым годом становится все больше, это говорит о том, что у нас на береговой зоне произрастает водная растительность или кусты, есть где им гнездиться. Есть такая птица - большая поганка или чомга - их больше на востоке, юго-востоке, она гнездится в Измайловском парке на Лебедянском пруду, например, строит плавучие гнезда, и чтобы ей построить такое гнездо, нужны заросли тростника. Там же гнездятся лысухи и камышницы, их тоже с каждым годом становится все больше и больше. То есть, грамотная экологическая политика в плане благоустройства - это не полное вычищение растительности, а оставление прибрежной растительности, приводит к тому, что мы увеличиваем численность многих видов птиц, которым такие места обитания нужны", - рассказал собеседник агентства.