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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 01.04.2023
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09:43 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/pogoda-1862320372.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 01.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, осадки в смешанной фазе и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:43
2023-04-01T09:43
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Облачная погода, осадки в смешанной фазе и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист отметил, что в субботу погоду в Москве будет формировать теплый атмосферный фронт. "В Москве и окрестностях преимущественно облачно. В первой половине дня местами снег, мокрый снег переходящий в дожди. Днем в Москве плюс 5-7 градусов, на территории Московской области от 3 до 8 градусов тепла", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, показатели барометров достигнут 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230401/moskva-1862303518.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается облачная погода, осадки и до семи градусов тепла

© РИА Новости / Мария ДевахинаМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Облачная погода, осадки в смешанной фазе и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Специалист отметил, что в субботу погоду в Москве будет формировать теплый атмосферный фронт.
"В Москве и окрестностях преимущественно облачно. В первой половине дня местами снег, мокрый снег переходящий в дожди. Днем в Москве плюс 5-7 градусов, на территории Московской области от 3 до 8 градусов тепла", - сказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, показатели барометров достигнут 742 миллиметра ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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