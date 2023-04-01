https://ria.ru/20230401/pogoda-1862320372.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 01.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, осадки в смешанной фазе и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:43
2023-04-01T09:43
2023-04-01T09:43
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_fec4c13b0c30cbce956afa96fb2dfc83.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Облачная погода, осадки в смешанной фазе и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист отметил, что в субботу погоду в Москве будет формировать теплый атмосферный фронт. "В Москве и окрестностях преимущественно облачно. В первой половине дня местами снег, мокрый снег переходящий в дожди. Днем в Москве плюс 5-7 градусов, на территории Московской области от 3 до 8 градусов тепла", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, показатели барометров достигнут 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230401/moskva-1862303518.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_f188716b0870f7fa64d1eb93cdf513d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидается облачная погода, осадки и до семи градусов тепла