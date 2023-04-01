https://ria.ru/20230401/pogoda-1862320372.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 01.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, осадки в смешанной фазе и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T09:43

2023-04-01T09:43

2023-04-01T09:43

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Облачная погода, осадки в смешанной фазе и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист отметил, что в субботу погоду в Москве будет формировать теплый атмосферный фронт. "В Москве и окрестностях преимущественно облачно. В первой половине дня местами снег, мокрый снег переходящий в дожди. Днем в Москве плюс 5-7 градусов, на территории Московской области от 3 до 8 градусов тепла", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, показатели барометров достигнут 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230401/moskva-1862303518.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода