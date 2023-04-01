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В Киеве митрополит Павел прибыл в суд, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:13 01.04.2023 (обновлено: 20:22 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/pavel-1862389998.html
В Киеве митрополит Павел прибыл в суд, сообщили СМИ
В Киеве митрополит Павел прибыл в суд, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2023
В Киеве митрополит Павел прибыл в суд, сообщили СМИ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел прибыл в Шевченковский районный суд Киева для избрания меры пресечения, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T19:13
2023-04-01T20:22
религия
ситуация вокруг упц
украина
киев
в мире
украинская православная церковь
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел прибыл в Шевченковский районный суд Киева для избрания меры пресечения, сообщило украинское издание "Страна". "Митрополит Павел прибыл в Шевченковский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения, после того как суд внезапно изменил свое решение перенести заседание на понедельник и назначил его на сегодня", — говорится в публикации в Telegram-канале. В свою очередь, Союз православных журналистов сообщил, что у здания много силовиков, прессу на заседание не пускают.В начале заседания адвокаты священнослужителя потребовали отвода судьи из-за отклонения их запроса на ознакомление с оригиналами аудиофайлов, на которых строится часть подозрений. Судья ответил отказом на ходатайство защиты.Как сообщил Союз православных журналистов, прокуроры запросили для митрополита 60 дней домашнего ареста с ношением браслета, а также запрет на обращение к верующим.Ранее суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту на понедельник, 3 апреля. Причиной стало его плохое состояние здоровья. Тем не менее позже суд согласовал принудительный привод священнослужителя.Сегодня к митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей, а затем отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают по двум статьям: "Разжигание межрелигиозной вражды" и "Оправдание агрессии России".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по монастырю быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство из-за ситуации с лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230401/lavra-1862388867.html
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ситуация вокруг упц, украина, киев, в мире, украинская православная церковь
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев, В мире, Украинская православная церковь
В Киеве митрополит Павел прибыл в суд, сообщили СМИ

"Страна": в Киеве митрополит Павел прибыл в суд, где ему изберут меру пресечения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитрополит Павел
Митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Митрополит Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел прибыл в Шевченковский районный суд Киева для избрания меры пресечения, сообщило украинское издание "Страна".
"Митрополит Павел прибыл в Шевченковский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения, после того как суд внезапно изменил свое решение перенести заседание на понедельник и назначил его на сегодня", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В свою очередь, Союз православных журналистов сообщил, что у здания много силовиков, прессу на заседание не пускают.
В начале заседания адвокаты священнослужителя потребовали отвода судьи из-за отклонения их запроса на ознакомление с оригиналами аудиофайлов, на которых строится часть подозрений. Судья ответил отказом на ходатайство защиты.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Экс-депутат Рады допустил передачу Лавры Вселенскому патриарху Варфоломею
Вчера, 19:04
Как сообщил Союз православных журналистов, прокуроры запросили для митрополита 60 дней домашнего ареста с ношением браслета, а также запрет на обращение к верующим.
Ранее суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту на понедельник, 3 апреля. Причиной стало его плохое состояние здоровья. Тем не менее позже суд согласовал принудительный привод священнослужителя.
Сегодня к митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей, а затем отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают по двум статьям: "Разжигание межрелигиозной вражды" и "Оправдание агрессии России".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением
30 марта, 02:15
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по монастырю быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство из-за ситуации с лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Киево-Печерская лавра в Киеве. 30 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
УПЦ хочет обратиться в ООН и ГПУ из-за отмены распоряжения об аренде лавры
30 марта, 23:29
 
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