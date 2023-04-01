Рейтинг@Mail.ru
Наместника Киево-Печерской лавры вызвали на допрос - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:59 01.04.2023 (обновлено: 10:38 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/pavel-1862321634.html
Наместника Киево-Печерской лавры вызвали на допрос
Наместника Киево-Печерской лавры вызвали на допрос - РИА Новости, 01.04.2023
Наместника Киево-Печерской лавры вызвали на допрос
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:59
2023-04-01T10:38
религия
религия
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
украина
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846069407_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_ea338ec9cd7047299317e44909285860.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры."Митрополит Павел обвиняется в разжигании межрелигиозной розни (статья 161 Уголовного кодекса). Речь идет о высказываниях в отношении к "ПЦУ" и Константинопольского патриархата, сделанных им в видеообращении "Просим справедливости для нашей Церкви". В настоящее время в доме наместника Киево-Печерской Лавры проводят обыски. На 12 часов владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении в телеграм-канале УПЦ.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/obysk-1862315480.html
https://ria.ru/20230331/lavra-1862285471.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846069407_485:0:3214:2047_1920x0_80_0_0_051d5246553cecb7963fa3f74e84b485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украина, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украина, Киево-Печерская Лавра
Наместника Киево-Печерской лавры вызвали на допрос

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла вызвали на допрос по делу о критике ПЦУ

© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры.
"Митрополит Павел обвиняется в разжигании межрелигиозной розни (статья 161 Уголовного кодекса). Речь идет о высказываниях в отношении к "ПЦУ" и Константинопольского патриархата, сделанных им в видеообращении "Просим справедливости для нашей Церкви". В настоящее время в доме наместника Киево-Печерской Лавры проводят обыски. На 12 часов владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении в телеграм-канале УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Сотрудники СБУ уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры
Вчера, 09:08
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Люди возле Киево-Печерской лавры требуют освободить монастырь - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Очевидцы: около лавры в Киеве собрали настроенную против монахов молодежь
31 марта, 20:45
 
РелигияРелигияСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)УкраинаКиево-Печерская Лавра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала