https://ria.ru/20230401/patriotizm-1862413118.html

В Госдуме предложили разработать меры продвижения патриотического контента

В Госдуме предложили разработать меры продвижения патриотического контента - РИА Новости, 01.04.2023

В Госдуме предложили разработать меры продвижения патриотического контента

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова планирует обратиться в министерство цифрового развития с предложением выработки мер, чтобы в интернете патриотический контент РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T23:01

2023-04-01T23:01

2023-04-01T23:01

общество

анна кузнецова

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова планирует обратиться в министерство цифрового развития с предложением выработки мер, чтобы в интернете патриотический контент был более заметен, а для тех, кто публикует и распространяет данный контент в соцсетях, нужно предусмотреть программу лояльности. "Договорись, что по итогам встречи обратимся в министерство цифрового развития с предложением по разработке мер, технических решений, чтобы в сети интернет созидательный, патриотический контент был более заметен, а к социальным сетям - проработать программы лояльности для тех, кто публикует такой контент и распространяет в социальных сетях", - написала депутат в своем телеграм-канале по итогам разговора с организаторами воспитательной работы Дальневосточного федерального округа на окружном обучающем семинаре "Разговоры о важном для взрослых". Как отметила парламентарий, обсуждались темы совершенствования демографической политики, защиты традиционных семейных ценностей, создание и развитие детского позитивного контента. "Также взяли в работу еще несколько тем, связанных с вовлечением несовершеннолетних в офлайн активность, знакомством с профессиями",- добавила она.

https://ria.ru/20230215/patriotizm-1852230953.html

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общество, анна кузнецова, госдума рф, технологии