Украинские войска обстреляли территорию ДНР натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полтора часа выпустили по ДНР 18 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку, Яковлевке, Леонидовке и Еленовке 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 – населенный пункт Желанное первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 – населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 – населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 19.15 – населенный пункт Катериновка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.