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Украинские войска обстреляли территорию ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли территорию ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 01.04.2023

Украинские войска обстреляли территорию ДНР натовскими снарядами

Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку, Яковлевке, Леонидовке и Еленовке 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T21:09

2023-04-01T21:09

2023-04-01T21:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку, Яковлевке, Леонидовке и Еленовке 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 – населенный пункт Желанное первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 – населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 – населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 19.15 – населенный пункт Катериновка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230401/oruzhie-1862376786.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины