https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 01.04.2023
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение
Три приграничных населенных пункта Хомутовского района Курской области остались без электричества при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:38
2023-04-01T16:38
2023-04-01T18:06
происшествия
курская область
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 1 апр — РИА Новости. Три приграничных населенных пункта Хомутовского района Курской области остались без электричества при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в селе Искра Хомутовского района зафиксировали более 20 прилетов. По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал, разрушений также не наблюдается. Тем не менее, в селах Искра и Клевень, а также в деревне Богословка произошел сбой в энергоснабжении. Сейчас специалисты занимаются восстановлением подачи электричества, подчеркнул Старовойт.Хомутовский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. В начале марта село Искра было обесточено в результате обстрела.
https://ria.ru/20230401/proisshestvie-1862338028.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, украина, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Украина, Роман Старовойт
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение
Курский губернатор Старовойт сообщил о более 20 прилетах по селу Искра со стороны Украины
ВОРОНЕЖ, 1 апр — РИА Новости.
Три приграничных населенных пункта Хомутовского района Курской области остались без электричества при обстреле со стороны Украины, сообщил
в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что в селе Искра Хомутовского района зафиксировали более 20 прилетов. По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал, разрушений также не наблюдается. Тем не менее, в селах Искра и Клевень, а также в деревне Богословка произошел сбой в энергоснабжении. Сейчас специалисты занимаются восстановлением подачи электричества, подчеркнул Старовойт.
Хомутовский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. В начале марта село Искра было обесточено в результате обстрела.
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