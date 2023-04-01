https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html

В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение

В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 01.04.2023

В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение

Три приграничных населенных пункта Хомутовского района Курской области остались без электричества при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T16:38

2023-04-01T16:38

2023-04-01T18:06

происшествия

курская область

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 1 апр — РИА Новости. Три приграничных населенных пункта Хомутовского района Курской области остались без электричества при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в селе Искра Хомутовского района зафиксировали более 20 прилетов. По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал, разрушений также не наблюдается. Тем не менее, в селах Искра и Клевень, а также в деревне Богословка произошел сбой в энергоснабжении. Сейчас специалисты занимаются восстановлением подачи электричества, подчеркнул Старовойт.Хомутовский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. В начале марта село Искра было обесточено в результате обстрела.

https://ria.ru/20230401/proisshestvie-1862338028.html

курская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, украина, роман старовойт