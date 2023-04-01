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Шойгу вручил медали военнослужащим

Шойгу вручил медали военнослужащим - РИА Новости, 01.04.2023

Шойгу вручил медали военнослужащим

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T13:25

2023-04-01T13:25

2023-04-01T13:36

россия

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки российских войск, сообщает Минобороны РФ."Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", - сказал Шойгу.

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, сергей шойгу