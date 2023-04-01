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Шойгу вручил медали военнослужащим - РИА Новости, 01.04.2023
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13:25 01.04.2023 (обновлено: 13:36 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/nagrazhdenie-1862345513.html
Шойгу вручил медали военнослужащим
Шойгу вручил медали военнослужащим - РИА Новости, 01.04.2023
Шойгу вручил медали военнослужащим
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:25
2023-04-01T13:36
россия
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки российских войск, сообщает Минобороны РФ."Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", - сказал Шойгу.
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россия, безопасность, сергей шойгу
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу
Шойгу вручил медали военнослужащим

Шойгу вручил военнослужащим медали "золотая звезда"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки российских войск, сообщает Минобороны РФ.
"Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", - сказал Шойгу.
 
РоссияБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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