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Шойгу вручил медали военнослужащим
Шойгу вручил медали военнослужащим - РИА Новости, 01.04.2023
Шойгу вручил медали военнослужащим
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:25
2023-04-01T13:25
2023-04-01T13:36
россия
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда" и другими государственными наградами в штабе объединенной группировки российских войск, сообщает Минобороны РФ."Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", - сказал Шойгу.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сергей шойгу
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу
Шойгу вручил медали военнослужащим
Шойгу вручил военнослужащим медали "золотая звезда"