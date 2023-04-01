https://ria.ru/20230401/nagabushanam-1862259068.html
Индийская провидица рассказала о будущем России
Индийская провидица рассказала о будущем России - РИА Новости, 01.04.2023
Индийская провидица рассказала о будущем России
Индийская провидица, просветленный мастер и блогер Арчена Нагабушанам рассказала в передаче "Прямой эфир" о будущем России. По ее словам, в следующие три или... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T01:18
2023-04-01T01:18
2023-04-01T01:18
шоубиз
россия
земля
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862254142_836:0:3116:1282_1920x0_80_0_0_149d0dbc6d2aa35375abef14c34faa35.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индийская провидица, просветленный мастер и блогер Арчена Нагабушанам рассказала в передаче "Прямой эфир" о будущем России. По ее словам, в следующие три или четыре года "ситуация стабилизируется". Она также добавила, что Россия освободит "много других народов" и победит в спецоперации. По словам провидицы, скоро на Земле появится новая цивилизация. И она будет "более продвинутой", особенно в сфере медицины. Арчена Нагабушанам обрела популярность благодаря видео, на котором предсказала пандемию и спецоперацию. Ролик был снят в 2019 году. Провидица также с теплом отзывалась о России. По ее словам, страна всегда славилась талантами и особой энергетикой.
https://ria.ru/20221227/prognoz-1841319788.html
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862254142_671:0:3402:2048_1920x0_80_0_0_089472702166edd0f6685b2b648ce4b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, знаменитости, звезды
Шоубиз, Россия, Земля, Знаменитости, звезды
Индийская провидица рассказала о будущем России
Индийская провидица Арчена Нагабушанам рассказала о будущем России
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Индийская провидица, просветленный мастер и блогер Арчена Нагабушанам рассказала
в передаче "Прямой эфир" о будущем России. По ее словам, в следующие три или четыре года "ситуация стабилизируется".
«
"Проблемы в стране сейчас на благо России. Все, что происходит, должно было произойти. В рамках трансформации Россия будет бороться за свою независимость. Сейчас идет процесс восстановления космической справедливости. Россия – это святая страна, она обладает сакральной информацией о планете", – поделилась прогнозом ясновидящая.
Она также добавила, что Россия освободит "много других народов" и победит в спецоперации.
«
"Россия находится на пути становления. Она будет освобождать много других народов и стран. Сейчас все контролируется матричной системой. Дух у людей спит. Но Россия вышла из глобальной системы-матрицы. Исход произошел в духовном мире, там конфликт разрешился. Победа будет за Россией", – уверена Нагабушанам.
По словам провидицы, скоро на Земле появится новая цивилизация. И она будет "более продвинутой", особенно в сфере медицины.
«
"Традиционные методы лечения уйдут и их заменят новые технологии. Новые знания и мудрость придут. Новые люди не инопланетяне, а существа духовно развитые. Они уже здесь есть и несут свет, просто пока скрываются", – заключила ясновидящая.
Арчена Нагабушанам обрела популярность благодаря видео, на котором предсказала пандемию и спецоперацию. Ролик был снят в 2019 году. Провидица также с теплом отзывалась о России. По ее словам, страна всегда славилась талантами и особой энергетикой.
Тамара Глоба: важным поворотом для России и мира станет середина 2023-го