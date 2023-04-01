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Индийская провидица рассказала о будущем России - РИА Новости, 01.04.2023
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Шоубиз
 
01:18 01.04.2023
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Индийская провидица рассказала о будущем России
Индийская провидица рассказала о будущем России - РИА Новости, 01.04.2023
Индийская провидица рассказала о будущем России
Индийская провидица, просветленный мастер и блогер Арчена Нагабушанам рассказала в передаче "Прямой эфир" о будущем России. По ее словам, в следующие три или... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T01:18
2023-04-01T01:18
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индийская провидица, просветленный мастер и блогер Арчена Нагабушанам рассказала в передаче "Прямой эфир" о будущем России. По ее словам, в следующие три или четыре года "ситуация стабилизируется". Она также добавила, что Россия освободит "много других народов" и победит в спецоперации. По словам провидицы, скоро на Земле появится новая цивилизация. И она будет "более продвинутой", особенно в сфере медицины. Арчена Нагабушанам обрела популярность благодаря видео, на котором предсказала пандемию и спецоперацию. Ролик был снят в 2019 году. Провидица также с теплом отзывалась о России. По ее словам, страна всегда славилась талантами и особой энергетикой.
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Индийская провидица рассказала о будущем России

Индийская провидица Арчена Нагабушанам рассказала о будущем России

© СмотримПровидица Арчена Нагабушанам. Кадр из видео
Провидица Арчена Нагабушанам. Кадр из видео
© Смотрим
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индийская провидица, просветленный мастер и блогер Арчена Нагабушанам рассказала в передаче "Прямой эфир" о будущем России. По ее словам, в следующие три или четыре года "ситуация стабилизируется".
«

"Проблемы в стране сейчас на благо России. Все, что происходит, должно было произойти. В рамках трансформации Россия будет бороться за свою независимость. Сейчас идет процесс восстановления космической справедливости. Россия – это святая страна, она обладает сакральной информацией о планете", – поделилась прогнозом ясновидящая.

Она также добавила, что Россия освободит "много других народов" и победит в спецоперации.
«

"Россия находится на пути становления. Она будет освобождать много других народов и стран. Сейчас все контролируется матричной системой. Дух у людей спит. Но Россия вышла из глобальной системы-матрицы. Исход произошел в духовном мире, там конфликт разрешился. Победа будет за Россией", – уверена Нагабушанам.

По словам провидицы, скоро на Земле появится новая цивилизация. И она будет "более продвинутой", особенно в сфере медицины.
«

"Традиционные методы лечения уйдут и их заменят новые технологии. Новые знания и мудрость придут. Новые люди не инопланетяне, а существа духовно развитые. Они уже здесь есть и несут свет, просто пока скрываются", – заключила ясновидящая.

Арчена Нагабушанам обрела популярность благодаря видео, на котором предсказала пандемию и спецоперацию. Ролик был снят в 2019 году. Провидица также с теплом отзывалась о России. По ее словам, страна всегда славилась талантами и особой энергетикой.
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