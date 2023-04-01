https://ria.ru/20230401/nagabushanam-1862259068.html

Индийская провидица рассказала о будущем России

Индийская провидица рассказала о будущем России - РИА Новости, 01.04.2023

Индийская провидица рассказала о будущем России

Индийская провидица, просветленный мастер и блогер Арчена Нагабушанам рассказала в передаче "Прямой эфир" о будущем России. По ее словам, в следующие три или... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T01:18

2023-04-01T01:18

2023-04-01T01:18

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индийская провидица, просветленный мастер и блогер Арчена Нагабушанам рассказала в передаче "Прямой эфир" о будущем России. По ее словам, в следующие три или четыре года "ситуация стабилизируется". Она также добавила, что Россия освободит "много других народов" и победит в спецоперации. По словам провидицы, скоро на Земле появится новая цивилизация. И она будет "более продвинутой", особенно в сфере медицины. Арчена Нагабушанам обрела популярность благодаря видео, на котором предсказала пандемию и спецоперацию. Ролик был снят в 2019 году. Провидица также с теплом отзывалась о России. По ее словам, страна всегда славилась талантами и особой энергетикой.

https://ria.ru/20221227/prognoz-1841319788.html

россия

земля

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, земля, знаменитости, звезды