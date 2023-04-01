https://ria.ru/20230401/muzyka-1862265556.html

Рок-н-ролл в окопах: все для фронта, все для победы!

Рок-н-ролл в окопах: все для фронта, все для победы! - РИА Новости, 01.04.2023

Рок-н-ролл в окопах: все для фронта, все для победы!

Юлия Чичерина, которую, естественно, все зовут просто Чичериной, русская рокерша, наследница по музыкальной прямой Высоцкого, когда боль, кровь, смерть — все на РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:00

2023-04-01T08:00

2023-04-01T08:12

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

юлия чичерина

культура

сво

музыка

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862263277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_386717a58e9767287b69426be7f2e60c.jpg

Юлия Чичерина, которую, естественно, все зовут просто Чичериной, русская рокерша, наследница по музыкальной прямой Высоцкого, когда боль, кровь, смерть — все на гитарных струнах и в нотах, выпустила вместе с командой единомышленников и братьев по разуму и духу версию "Прощания славянки". Выход композиции, у которой миллионные просмотры, — этап, который историки когда-нибудь назовут рождением окопного рок-н-ролла. Потому что музыка — это то, без чего в принципе немыслимо сохранить боевой дух тех, кто сражается за правое дело. До победы!И пусть беглецы — от долга и совести — упражняются, доказывая (главным образом на словах и себе самим), что это они были властелинами русской рок-н-ролльной сцены, попытки эти терпят поражение за поражением. Артистическое качество хромает, поскольку рок и джаз — это прежде всего гражданственность и нравственная позиция. Спросите у кого угодно, хоть вызывайте на спиритический сеанс дух Леннона и Харрисона. Ну или Цоя.Главное, что мы всегда это знали. Мы просто отчего-то скромничали и стеснялись об этом говорить.Нынешний год позволил просеять все и вся, отделив зерна от плевел, и мы, вся страна и весь народ, обнаружили, что тот самый русский рок, русский рэп, русский джаз, которые были отжаты на обочину попсой (умчавшейся из страны, объятой ужасом, что их европейские "чесы" и доходы приказали долго жить), не просто существуют. Русский рок, русский рэп и русский джаз встали к плечу плечом и совершили то, что делали прежние поколения музыкантов. Они ушли на фронт.Эта русская традиция, как бы ее ни пытались изничтожить, оказалась бессмертной. На славу мощной, практически неубиваемой.Наша земля еще помнит прикосновение пуантов Лепешинской, на линии фронта танцевавшей перед красноармейцами (эти па стоили знаменитой балерине разбитых суставов в зрелом возрасте, она не могла передвигаться без костылей), хрустальный голос Любови Орловой, мощные хоровые аккорды ансамбля Александрова. Все были на передовой. Но тогда это решение было коллективным, общим.Сегодня в свободной России выбор пришлось делать каждому. Лично. Персонально. Понимая все его возможные последствия. И те ограничения, которые этот выбор принесет.Истерика отмены русской культуры, которая разбилась о скалу русской же мощи и солидарности, стихла. Она, кстати, помогла нам понять: это именно в России сегодня (что бы там ни пытались вякать самоназначенные "арт-критики") настоящий бум искусства. Любого. Выбирай на вкус. От драматического до балетного. От исполнительского до изобразительного. Толпы перед театрами на спектакли, забитые до предела концертные залы, вечный аншлаг в Московской консерватории, многолюдье в музеях.Эти мощь, сила, уровень мастерства и, конечно, таланта — настолько разительный контраст с происходящим ровно в той же сфере в Европе, что вывод напрашивается сам собой и он очевиден. Россия сумела не только сохранить европейские культурные традиции — она их сегодня защищает. Спецоперация — она еще и для того, чтобы театры оставались храмами искусства, в которых сценический занавес из бархата, вручную расшитый золотом, а не движущаяся картонка, на которой драпировки нарисованы. Ну и чтобы в знаменитых залах не сидели прохожие в застиранных майках и трениках, а находились люди, пришедшие на встречу с искусством.Русские рокеры, русские джазмены, русские рэперы — как самые реактивные, быстрые и очень точно чувствующие настроения музыканты — поняли это едва ли не первыми.И они, собрав хорошую компанию (рэпер Аким Апачев об этом напишет так: "С нами Теркин, Колобанов, мы ушли на фронт"), отправились на передовую. Потому что место музыки сегодня там. А не только в Большом зале Московской консерватории. Хотя и классика звучит под открытым небом точно не хуже, чем в прославленных стенах. Потому еще, что слушатели там — чуть более благодарные. Понимающие немного глубже, о чем и о ком поют скрипки. И знающие, что пушки и музы, в случае если их объединяет общая идея, охотно ведут диалог.А диалог этот — о жизни, о гибели, о жертве, о счастье, о крови, которую проливают, чтобы приблизить победу. Победу общую. И что цена ее, вернее, бесценность, смысл и цель — не только в собирании расколотой на куски страны, но и в сохранении самих себя. В защите не только людей, но и своих принципов. В отстаивании права жить свободно и по совести. И свобода, и совесть тоже свои, не заемные, не взятые попользоваться — напрокат, так сказать.Вот поэтому и рок-н-ролл вышел из тесных клубов, отправился в окопы. И поэтому там его поддержал русский джаз. А плечо подставил русский рэп.Пройдя через все испытания, мы — страна, мы — народ, мы — музыканты вернемся. Навстречу солнцу. И конечно, с победой!

https://ria.ru/20230329/proekt-1861365402.html

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

https://ria.ru/20230327/kultura-1860939327.html

https://ria.ru/20221103/artisty-1828413821.html

https://ria.ru/20230317/shaman-1858644959.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, юлия чичерина, культура, сво, музыка, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина