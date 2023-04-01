https://ria.ru/20230401/moskva-1862364682.html

Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель в Москве

Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель в Москве - РИА Новости, 01.04.2023

Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель в Москве

Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте в Москве, всего до конца апреля планируется промыть 100 транспортных тоннелей,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T16:01

2023-04-01T16:01

2023-04-01T16:01

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте в Москве, всего до конца апреля планируется промыть 100 транспортных тоннелей, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте. В работах задействовали бригаду из 10 специалистов, тоннелемоечные и поливомоечные машины, автогидроподъемник", - говорится в сообщении. Чтобы полностью выполнить работы, потребовалось 7 часов. Отмечается, что всего до конца апреля планируется промыть более 100 транспортных тоннелей.

https://ria.ru/20230401/fontan-1862347543.html

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москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва