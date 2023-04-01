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Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель в Москве
Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель в Москве - РИА Новости, 01.04.2023
Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель в Москве
Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте в Москве, всего до конца апреля планируется промыть 100 транспортных тоннелей,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:01
2023-04-01T16:01
2023-04-01T16:01
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте в Москве, всего до конца апреля планируется промыть 100 транспортных тоннелей, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте. В работах задействовали бригаду из 10 специалистов, тоннелемоечные и поливомоечные машины, автогидроподъемник", - говорится в сообщении. Чтобы полностью выполнить работы, потребовалось 7 часов. Отмечается, что всего до конца апреля планируется промыть более 100 транспортных тоннелей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва