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Суд не разрешил митрополиту Павлу посещать богослужения в лавре - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
22:14 01.04.2023 (обновлено: 23:45 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862410051.html
Суд не разрешил митрополиту Павлу посещать богослужения в лавре
Суд не разрешил митрополиту Павлу посещать богослужения в лавре - РИА Новости, 01.04.2023
Суд не разрешил митрополиту Павлу посещать богослужения в лавре
Украинское издание "Страна" сообщает, что суд в Киеве отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита Павла о посещении богослужений в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T22:14
2023-04-01T23:45
религия
украина
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
россия
киев
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинское издание "Страна" сообщает, что суд в Киеве отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита Павла о посещении богослужений в Киево-Печерской лавре.Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что настоятеля Лавры Павла арестовали на два месяца. Позже издание "Общественное" опровергло эту информацию, уточнив, что "суд удалился в совещательную комнату, поскольку не принял решение об избрании меры пресечения митрополиту Павлу". Сообщалось, что судья принял во внимание ходатайство, однако добавил, что для удовлетворения просьбы необходимо разрешение самого заповедника "Киево-Печерская лавра", монастыри которого находятся в собственности государства.Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230401/zakharova-1862402410.html
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украина, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, россия, киев, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь, Россия, Киев, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Суд не разрешил митрополиту Павлу посещать богослужения в лавре

Украинский суд не разрешил митрополиту Павлу посещать богослужения в Киево-Печерской лавре

© Фото : СБУНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : СБУ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинское издание "Страна" сообщает, что суд в Киеве отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита Павла о посещении богослужений в Киево-Печерской лавре.
«
"Шевченковский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Павла о посещении богослужений в Киево-Печерской лавре", - сообщает издание в Telegram-канале.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что настоятеля Лавры Павла арестовали на два месяца. Позже издание "Общественное" опровергло эту информацию, уточнив, что "суд удалился в совещательную комнату, поскольку не принял решение об избрании меры пресечения митрополиту Павлу". Сообщалось, что судья принял во внимание ходатайство, однако добавил, что для удовлетворения просьбы необходимо разрешение самого заповедника "Киево-Печерская лавра", монастыри которого находятся в собственности государства.
Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Верующие возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Киев издевается и глумится над православием, заявила Захарова
Вчера, 20:50
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Верующие и полицейские на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Офис Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ
31 марта, 17:53
 
РелигияУкраинаКиево-Печерская ЛавраУкраинская православная церковьРоссияКиевАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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