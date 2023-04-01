Суд разрешил митрополиту Павлу записывать обращения к верующим
Украинский суд отказался запрещать митрополиту Павлу записывать обращения к верующим
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинское издание "Страна" сообщает, что суд в Киеве отклонил ходатайство прокуратуры о запрете публичных видеообращений наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к верующим.
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"Шевченковский суд Киева разрешил записывать видео с обращениями к верующим, о запрете которых настаивала прокуратура", - сообщает издание в Telegram-канале.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что настоятеля Лавры Павла арестовали на два месяца. Позже издание "Общественное" опровергло эту информацию, уточнив, что "суд удалился в совещательную комнату, поскольку не принял решение об избрании меры пресечения митрополиту Павлу". Сообщалось, что судья принял во внимание ходатайство, однако добавил, что для удовлетворения просьбы необходимо разрешение самого заповедника "Киево-Печерская лавра", монастыри которого находятся в собственности государства.
Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".