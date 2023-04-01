https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862351065.html

СМИ: защите митрополита УПЦ Павла отказали в отводе судьи

СМИ: защите митрополита УПЦ Павла отказали в отводе судьи - РИА Новости, 01.04.2023

СМИ: защите митрополита УПЦ Павла отказали в отводе судьи

Киевский суд отказал защите наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в отводе судьи из-за предвзятости, сообщило украинское издание... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:19

2023-04-01T14:19

2023-04-01T20:51

религия

киев

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский суд отказал защите наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в отводе судьи из-за предвзятости, сообщило украинское издание "Страна.ua".Ранее СМИ сообщили, что Шевченковский районный суд Киева начал заседание о мере пресечения Павлу. Прошение защиты о переносе заседания на два дня для ознакомления с материалами дела было отклонено, после чего адвокат митрополита запросил отвод судьи в виду его предвзятости."Шевченковский суд Киева отказал в ходатайстве адвокату митрополита Павла про отвод судьи Ковтуненко. Теперь суд приступит к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Павлу", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой на источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ". Позднее Служба безопасности Украины подтвердила вынесение подозрений по двум статьям.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230329/zakonodatelstvo-1861409075.html

https://ria.ru/20230401/ptsu-1862302685.html

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, ситуация вокруг упц