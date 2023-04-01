https://ria.ru/20230401/mezentsev-1862598300.html

Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее

Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее - РИА Новости, 03.04.2023

Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее

Нацеленность лидеров России и Белоруссии на углубление союзнических отношений делает обе страны сильнее, отметил государственный секретарь Союзного государства... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-01T18:37

2023-04-01T18:37

2023-04-03T11:38

союзное государство

дмитрий мезенцев

сергей рахманинов

сергей ролдугин

белоруссия

россия

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МИНСК, 1 апреля - РИА Новости. Нацеленность лидеров России и Белоруссии на углубление союзнических отношений делает обе страны сильнее, отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В честь 150-летия Сергея Рахманинова и в преддверии Дня единения народов Белоруссии и России в Минске в субботу состоится концерт с участием мастеров симфонической музыки двух стран. Российское искусство на сцене минского Большого оперного театра представит выдающийся виолончелист Сергей Ролдугин. "Наши национальные лидеры сегодня подтверждают глубину масштаба союзничества, которое делает нас сильнее. Это наша история, и Рахманинов - неотъемлемая ее часть", - сказал Мезенцев в приветственном слове участникам и зрителям концерта. День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран, а ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.

https://ria.ru/20230329/kongress-1861601517.html

белоруссия

россия

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Артем Смирнов

дмитрий мезенцев, сергей рахманинов, сергей ролдугин, белоруссия, россия