Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
18:37 01.04.2023 (обновлено: 11:38 03.04.2023)
https://ria.ru/20230401/mezentsev-1862598300.html
Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее
Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее - РИА Новости, 03.04.2023
Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее
Нацеленность лидеров России и Белоруссии на углубление союзнических отношений делает обе страны сильнее, отметил государственный секретарь Союзного государства... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-01T18:37
2023-04-03T11:38
союзное государство
дмитрий мезенцев
сергей рахманинов
сергей ролдугин
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg
МИНСК, 1 апреля - РИА Новости. Нацеленность лидеров России и Белоруссии на углубление союзнических отношений делает обе страны сильнее, отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В честь 150-летия Сергея Рахманинова и в преддверии Дня единения народов Белоруссии и России в Минске в субботу состоится концерт с участием мастеров симфонической музыки двух стран. Российское искусство на сцене минского Большого оперного театра представит выдающийся виолончелист Сергей Ролдугин. "Наши национальные лидеры сегодня подтверждают глубину масштаба союзничества, которое делает нас сильнее. Это наша история, и Рахманинов - неотъемлемая ее часть", - сказал Мезенцев в приветственном слове участникам и зрителям концерта. День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран, а ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
https://ria.ru/20230329/kongress-1861601517.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_63:0:916:640_1920x0_80_0_0_1ebe60950fcfea8c7643a4c07eb9f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий мезенцев, сергей рахманинов, сергей ролдугин, белоруссия, россия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Сергей Рахманинов, Сергей Ролдугин, Белоруссия, Россия

Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 апреля - РИА Новости. Нацеленность лидеров России и Белоруссии на углубление союзнических отношений делает обе страны сильнее, отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В честь 150-летия Сергея Рахманинова и в преддверии Дня единения народов Белоруссии и России в Минске в субботу состоится концерт с участием мастеров симфонической музыки двух стран. Российское искусство на сцене минского Большого оперного театра представит выдающийся виолончелист Сергей Ролдугин.
Участники конгресса молодых ученых Беларуси и России - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным
29 марта, 15:54
"Наши национальные лидеры сегодня подтверждают глубину масштаба союзничества, которое делает нас сильнее. Это наша история, и Рахманинов - неотъемлемая ее часть", - сказал Мезенцев в приветственном слове участникам и зрителям концерта.
День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран, а ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевСергей РахманиновСергей РолдугинБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала