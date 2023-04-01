https://ria.ru/20230401/mashina-1862342075.html

Глава Якутии вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц

Глава Якутии вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц - РИА Новости, 01.04.2023

Глава Якутии вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц

Глава Якутии в субботу вручил главным врачам районных больниц ключи от 21 новой автомашины скорой и неотложной помощи, летом ожидается поставка ещё 38... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:58

2023-04-01T12:58

2023-04-01T12:58

общество

россия

айсен николаев

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ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Глава Якутии в субботу вручил главным врачам районных больниц ключи от 21 новой автомашины скорой и неотложной помощи, летом ожидается поставка ещё 38 автомобилей. Сегодня глава региона Айсен Николаев вручил руководству ряда медучреждений в районах Якутии ключи от девяти автомобилей "скорой помощи" и 12 автомобилей на базе "Лада-Нива Трэвел". Вся техника в "северном" исполнении, то есть приспособлена для работы в экстремальных климатических условиях Якутии. Новые кареты "скорой помощи" относятся к медицинскому классу "В", оснащены оборудованием, в том числе для реанимационных действий, чтобы по пути в больницу пациенту можно оказывать необходимую медицинскую помощь и контролировать его состояние. "Мы сегодня в рамках программы модернизации первичного звена получаем автомобили для сельской местности, которые будут работать в поликлиниках нашей республики и при офисах врачей общей практики в малых селах. Я очень рад за врачей и пациентов... мы помним, что появление таких машин в разгар пандемии коронавируса помогло спасать жизни людей, помогать им быстрее поправлять здоровье. Эта политика нашего президента и правительства РФ, руководства республики будет продолжаться. Вопросы здравоохранения всегда будет в фокусе нашего внимания для чтобы люди у нас жили дольше, люди у нас были здоровее", – сказал Николаев. По данным властей республики, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" с 2018 по 2022 годы приобретено 229 единиц автотранспорта, в том числе 16 мобильных передвижных комплексов, 663 единиц медицинского оборудования, в том числе 93 "тяжелого оборудования". Летом текущего года ещё 38 автомобилей доставят до учреждений здравоохранения республики.

https://ria.ru/20230329/zapis-1861534390.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, айсен николаев