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Глава Якутии вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц - РИА Новости, 01.04.2023
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12:58 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/mashina-1862342075.html
Глава Якутии вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц
Глава Якутии вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц - РИА Новости, 01.04.2023
Глава Якутии вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц
Глава Якутии в субботу вручил главным врачам районных больниц ключи от 21 новой автомашины скорой и неотложной помощи, летом ожидается поставка ещё 38... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:58
2023-04-01T12:58
общество
россия
айсен николаев
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ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Глава Якутии в субботу вручил главным врачам районных больниц ключи от 21 новой автомашины скорой и неотложной помощи, летом ожидается поставка ещё 38 автомобилей. Сегодня глава региона Айсен Николаев вручил руководству ряда медучреждений в районах Якутии ключи от девяти автомобилей "скорой помощи" и 12 автомобилей на базе "Лада-Нива Трэвел". Вся техника в "северном" исполнении, то есть приспособлена для работы в экстремальных климатических условиях Якутии. Новые кареты "скорой помощи" относятся к медицинскому классу "В", оснащены оборудованием, в том числе для реанимационных действий, чтобы по пути в больницу пациенту можно оказывать необходимую медицинскую помощь и контролировать его состояние. "Мы сегодня в рамках программы модернизации первичного звена получаем автомобили для сельской местности, которые будут работать в поликлиниках нашей республики и при офисах врачей общей практики в малых селах. Я очень рад за врачей и пациентов... мы помним, что появление таких машин в разгар пандемии коронавируса помогло спасать жизни людей, помогать им быстрее поправлять здоровье. Эта политика нашего президента и правительства РФ, руководства республики будет продолжаться. Вопросы здравоохранения всегда будет в фокусе нашего внимания для чтобы люди у нас жили дольше, люди у нас были здоровее", – сказал Николаев. По данным властей республики, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" с 2018 по 2022 годы приобретено 229 единиц автотранспорта, в том числе 16 мобильных передвижных комплексов, 663 единиц медицинского оборудования, в том числе 93 "тяжелого оборудования". Летом текущего года ещё 38 автомобилей доставят до учреждений здравоохранения республики.
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общество, россия, айсен николаев
Общество, Россия, Айсен Николаев
Глава Якутии вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц

Глава Якутии Николаев вручил ключи от 21 новой машины главврачам районных больниц

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Глава Якутии в субботу вручил главным врачам районных больниц ключи от 21 новой автомашины скорой и неотложной помощи, летом ожидается поставка ещё 38 автомобилей.
Сегодня глава региона Айсен Николаев вручил руководству ряда медучреждений в районах Якутии ключи от девяти автомобилей "скорой помощи" и 12 автомобилей на базе "Лада-Нива Трэвел". Вся техника в "северном" исполнении, то есть приспособлена для работы в экстремальных климатических условиях Якутии. Новые кареты "скорой помощи" относятся к медицинскому классу "В", оснащены оборудованием, в том числе для реанимационных действий, чтобы по пути в больницу пациенту можно оказывать необходимую медицинскую помощь и контролировать его состояние.
"Мы сегодня в рамках программы модернизации первичного звена получаем автомобили для сельской местности, которые будут работать в поликлиниках нашей республики и при офисах врачей общей практики в малых селах. Я очень рад за врачей и пациентов... мы помним, что появление таких машин в разгар пандемии коронавируса помогло спасать жизни людей, помогать им быстрее поправлять здоровье. Эта политика нашего президента и правительства РФ, руководства республики будет продолжаться. Вопросы здравоохранения всегда будет в фокусе нашего внимания для чтобы люди у нас жили дольше, люди у нас были здоровее", – сказал Николаев.
По данным властей республики, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" с 2018 по 2022 годы приобретено 229 единиц автотранспорта, в том числе 16 мобильных передвижных комплексов, 663 единиц медицинского оборудования, в том числе 93 "тяжелого оборудования". Летом текущего года ещё 38 автомобилей доставят до учреждений здравоохранения республики.
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